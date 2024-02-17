俄反對派人士納瓦爾尼獄中身亡

中評社北京2月17日電／據大公網報導，據路透社報導：當地時間16日，俄羅斯監獄管理局亞馬爾─涅涅茨地區管理分局發布消息稱，俄反對派人士納瓦爾尼（Alexei Navalny）在獄中死亡。



俄國聯邦監獄管理局發布聲明指出，2月16日，囚犯納瓦爾尼在3號流放地散步後感覺不適，隨即失去知覺，醫護人員立即趕到，並且呼叫救護車團隊，實施了所有必要的搶救措施，但效果不佳，已確認納瓦爾尼死亡。目前正在按照有關程序查明死因。



納瓦爾尼的發言人亞爾米許表示，納瓦爾尼的團隊未被告知他的死訊。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫在接受採訪時表示，俄監獄管理局正在按照有關程序對納瓦爾尼的死因進行調查。



俄羅斯將於今年3月舉行大選。去年12月25日，納瓦爾尼的團隊發布聲明稱，正在服刑的納瓦爾尼被轉移到了北極圈以北60公里處的“極地之狼”監獄。有分析指，納瓦爾尼團隊在俄總統普京宣布將參加2024年大選後開始大肆炒作“失聯”和“流放北極”話題，很有可能是出於政治動機。



納瓦爾尼生於1976年，現年47歲。他是俄羅斯國內知名反對派領袖，多次批評普京，過去多次遭判監，俄羅斯法院之前在去年8月4日裁定納瓦爾尼包括極端主義在內的一連串罪名成立，令其遭加刑19年。他的盟友法德耶娃去年12月也因極端主義罪成，被判監9年。