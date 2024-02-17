陳建仁拜會民眾黨團　自稱“看守內閣”

台“行政院長”陳建仁17日率領副院長鄭文燦（左二）等官員，拜會民眾黨團。民眾黨團總召黃國昌（右二）出面接待。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月17日電（記者 俞敦平）“立法院”即將在20日開議，“行政院長”陳建仁17日依慣例率領副院長鄭文燦等“行政院”成員，依序拜會“立法院”各黨團，表達尊重與合作的意願。陳和自家民進黨黨團衹有簡單寒暄與拍照等輕鬆場面，但陳建仁足足在民眾黨團待上30分鐘，並回應了民眾黨“立委”們的各種提問。



陳建仁在民眾黨團面臨了各種政策上的問題，包含氣候變遷、勞工權益、少子化和高齡化社會、通傳會（NCC）爭議、缺水缺電到代理孕母，甚至是兩岸和平的問題。整個拜會時間約30分鐘出頭，陳建仁一一回應了民眾黨委員們的提問，並承諾會盡力推動對台灣有利的富國富民政策。



陳建仁表示，他是“看守內閣”，但仍然會負責執行政府的施政計劃，並與“立法院”保持良好的溝通和協調。他呼籲民眾黨團支持政府的預算案和重要的法案，以利於“國家”的發展和民生的改善。他回應，礙於時間限制沒法詳細回答的地方，開議後委員們都可以在質詢時繼續追問，他會儘快提供相關的資料和答覆。



民眾黨團總召黃國昌最後總結表示，很期待在剩餘的看守期間，一起和陳建仁團隊為國為民努力。陳建仁則回應說“行政院”將會提出法案，也請各位委員在未來多指教，讓大家一同為台灣更加美好而努力。