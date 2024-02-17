隱形眼鏡大廠苗栗擴建　可創逾千就業機會

望隼科技今日在苗栗縣竹南科學園區舉辦擴廠開工動土典禮。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗2月17日電（記者 盧誠輝）台隱形眼鏡大廠望隼科技今日在苗栗縣竹南科學園區舉辦擴廠開工動土典禮，新廠將投資新台幣50億元來擴建，預估未來可帶來超過1千個就業機會，帶動苗栗地方發展。



望隼科技17日舉辦擴廠動土典禮，包括望隼科技董事長黃修權、總經理石安、無黨籍苗栗縣長鍾東錦、富泰營造公司董事長張演堂、苗栗縣工商發展投資策進會執行長陳怡樺與苗栗縣政府工商發展處長詹彩蘋都到場與會。



黃修權表示，望隼科技要在苗栗落地生根，把苗栗當成總部基地，放眼全世界，相信不久就能成為世界級的全球知名廠商，成為台灣之光，感謝苗栗縣政府的全力協助，才能讓望隼科技擴廠進行得如此快速與順利。



石安指出，望隼科技這次在竹南擴廠總投資金額約50億元，預估可以創造超過1千個就業機會，因望隼科技許多員工都是苗栗人，因此公司特別把總部與研發基地就設在苗栗，希望能在苗栗落地生根，創造更多就業機會。



鍾東錦感謝望隼科技黃董事長與石總經理的邀請，他認為望隼科技科技很有發展潛力，將來一定會越來越旺，因為現在企業發展要符合時代潮流，而隱形眼鏡幾乎是年輕人必備的生活用品，所以市場的需求量相當大，他非常歡迎望隼科技能在竹南科學園區落腳，這對苗栗將是非常大的貢獻。



望隼科技目前在苗栗縣竹南鎮已有2個工廠，為因應企業發展需求，此次特別又選在竹南科學園區的精華地段擴廠，未來也會將總部與研發中心設在新廠址，預期將帶來更多就業人口與帶動苗栗地方發展。