哥倫比亞政府軍4名軍人遇襲身亡

中評社北京2月17日電／據新華網報導，哥倫比亞政府軍16日發表聲明說，哥政府軍一支部隊當天在該國西北部的安蒂奧基亞省遭非法武裝組織“海灣幫”襲擊，4名軍人在襲擊中喪生，另有7名軍人受傷。



聲明說，襲擊發生時，政府軍正在安蒂奧基亞省北部的塞哥維亞市進行日常巡邏。哥倫比亞國防部長貝拉斯克斯已要求部隊對“海灣幫”進行打擊。



“海灣幫”是哥倫比亞主要販毒集團，約有1500名成員，在哥倫比亞多地活動。