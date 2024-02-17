【
大
中
小
】 【
打 印
】
哥倫比亞政府軍4名軍人遇襲身亡
http://www.CRNTT.com
2024-02-17 13:31:10
中評社北京2月17日電／據新華網報導，哥倫比亞政府軍16日發表聲明說，哥政府軍一支部隊當天在該國西北部的安蒂奧基亞省遭非法武裝組織“海灣幫”襲擊，4名軍人在襲擊中喪生，另有7名軍人受傷。
聲明說，襲擊發生時，政府軍正在安蒂奧基亞省北部的塞哥維亞市進行日常巡邏。哥倫比亞國防部長貝拉斯克斯已要求部隊對“海灣幫”進行打擊。
“海灣幫”是哥倫比亞主要販毒集團，約有1500名成員，在哥倫比亞多地活動。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
哥倫比亞全國監獄進入緊急狀態
(2024-02-13 14:21:27)
哥倫比亞一軍用直升機墜毀 造成4人死亡
(2024-02-06 14:15:08)
哥倫比亞國民軍一架黑鷹直升機墜毀 4人死亡
(2024-02-06 10:32:42)
哥倫比亞延長停火6個月
(2024-01-24 15:16:40)
專譯：富貴險中求 哥倫比亞戰火中涅槃新生
(2024-01-24 11:15:30)
哥倫比亞西部山體滑坡已造成34人死亡
(2024-01-14 11:48:06)
哥倫比亞一小飛機墜毀兩人遇難
(2023-10-06 14:51:51)
哥方期待加入“一帶一路”倡議
(2023-09-29 11:16:39)
哥倫比亞軍方緝毒行動繳獲近3噸毒品
(2023-09-15 16:36:25)
中企參建“地鐵學校”在波哥大“開課”
(2023-08-11 17:52:39)