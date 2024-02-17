【錦綉中國年】海南：觀海玩水客如潮

中評社北京2月17日電／據光明日報報導，“放眼望去，千帆競發，太壯觀了！”2月15日，來自遼寧的金先生一家8口登上游艇，排隊準備出海。湛藍的海面上一艘艘游艇列隊出港，激起陣陣浪花。



今年春節假期，海南三亞游艇旅遊火爆，“一家人、一條艇”幾乎成為出海標配。據統計，春節假期以來，三亞游艇日均開航約900艘次、接待遊客約6000人次。



三亞各景區的沙灘上，游人如織。來自湖北的張女士正帶著孩子在三亞灣玩沙，5歲的小女孩光著腳丫，用挖沙工具一會兒做個螃蟹，一會兒蓋個城堡，不亦樂乎。



三亞憑借得天獨厚的氣候優勢，一直是“避寒游”的熱門目的地。為了豐富市民遊客的春節出游體驗，三亞以“龍騰三亞 溫暖中國年”為主題，推出了近300項風格形式多樣、互動趣味性十足的活動。



天涯海角游覽區和大小洞天游覽區，將海上運動項目與時下最流行的圍爐煮茶、海灘市集、沙灘露營結合；三亞海昌夢幻海洋不夜城結合當下國潮流行元素，打造大型唐風主題沉浸式實景街區；蜈支洲島旅遊區推出龍年視覺裝置展，開展新春市集、互動抽獎等春節特色活動……



三亞周邊的陵水、萬寧等市縣，這個假期也是人氣爆棚，眾多體驗性較強的海洋旅遊項目吸引各地遊客紛至沓來。陵水分界洲島景區，一批批遊客在港口乘坐大型接駁客船，登上這座四周被海水環繞的美麗島嶼。近岸淺水區水清沙白，遠處“動感飛艇”“海天飛龍”“小飛魚”等特色海上娛樂項目備受青睞。