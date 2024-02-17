黃國昌質疑禁團令法源　陳建仁：會去瞭解

民眾黨團總召黃國昌（右），針對政府公布赴大陸禁團令法源依據提出質疑。左為“行政院長”陳建仁。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月17日電（記者 俞敦平）台“行政院長”陳建仁17日拜會民眾黨團時，在面對民眾黨委員的一輪猛攻後，主動分享近日英國“經濟學人資訊社”（EIU）做出的全球民主指數報告（Democracy Index 2022 report），台灣獲得了佳績。法律學者出身的民眾黨團總召黃國昌，立刻針對日前政府公布赴大陸禁團令法源依據提出質疑。



陳建仁在回答完民眾黨委員們一輪的提問後，主動向民眾黨團分享了台灣在世界上的民主自由評比。他表示自由民主法治和人權保障是執政黨和全台政治人物要一起推動的，希望與民眾黨團一起為台灣更民主、更自由、更法治、更多的人權保障而努力。他強調，衹有在自由民主的情況下，經濟才能有發展。期待未來在總質詢時，聆聽民眾黨團更深入的批評指教，讓施政更符合福國利民的目標，讓台灣更堅韌、更溫暖。



此時，坐一旁的民眾黨團總召黃國昌立刻對陳建仁提出了質疑。黃指出，政府所採行的很多措施，會對人民的權益造成很大的衝擊，例如最近發布的赴中國大陸禁團令，對旅遊業者和民眾造成了很大的困擾。雖然可以理解政府考量“國家安全”和兩岸對等的因素，但做事還是要走民主程序，有法律的基礎。



黃國昌表示，他們曾經向“交通部”詢問禁團令的法源依據，但“交通部”只回覆了一堆新聞稿，沒有清楚說明法源依據是什麼。如果是基於防疫的需要，也很奇怪，因為“中央疫情指揮中心”去年就解散了，而COVID－19也是第四級的傳染病，沒有法律依據可以禁止人民出境旅遊。這樣的做法，不符合台灣自由民主法治的精神，也不是對人權的保障。他要求陳建仁及早向“交通部”和陸委會轉達，具體說明禁團令的法源依據是什麼，讓受到衝擊的人民有辦法循法定的程序尋求救濟。



面對這波新的攻勢，陳建仁則回應說，他會盡快去瞭解陸委會和“交通部”的狀況，再次感謝民眾黨團的接待。未來會竭盡心力跟民眾黨團請教，希望在“行政院”提出的相關法案在跟民眾黨團做詳細說明後，能夠得到民眾黨團的修正指教和通過，讓他們繼續合作，讓台灣往更美好的路上前進。