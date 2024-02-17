【新春走基層】閑置大棚變寶藏

中評社北京2月17日電／據光明日報報導，汽車順著山路一頭扎進天山腳下。新疆吉木薩爾縣大有鎮韭菜園子村窩在一座山坳里，100多座大棚整齊排列，一眼瞅不到邊。



腳踩積雪嘎吱作響，手掀起棉簾，記者彎腰鑽進大棚：謔！這棚內還架有小拱棚。小心翼翼掀開小拱棚的塑料薄膜，一朵朵鮮嫩的羊肚菌正茁壯成長，一陣陣菌香沁人心脾。



“菌褶全部打開時，就要及時采摘，不然就會壞掉。”言語間，宋向國也沒放下手中的活，帶著三名工人麻利地割下成熟的羊肚菌。



兩年前，已是羊肚菌種植能手的宋向國從河南來到吉木薩爾縣考察，看到當地不少大棚閑置已久，就萌發了在這裡發展羊肚菌產業的想法。此後，宋向國一頭扎進棚里，反復琢磨試驗，最終確定了棚內再架小拱棚、營養袋翻倍、錯季上市的種植策略，首期發展了100座大棚。



大棚內羊肚菌按預期出菇上市，宋向國懸著的心終於放下了。“出菇率基本與河南相同，但是大有鎮種出的羊肚菌肉體厚、個頭大、品相好。疆外平均8公斤鮮羊肚菌能產1公斤菌幹，但這裡種出的羊肚菌7公斤左右就能產出同樣重量的菌幹。”宋向國說。



幾名種植戶現場算起賬：一年兩茬，每畝大棚年產350公斤鮮羊肚菌，每公斤平均售價200元左右，除掉成本每人有好幾萬元的收入。



跟種植戶同樣開心的，還有大有鎮黨委書記唐國強。距離縣城20多公里遠的大有鎮日照時間長、含氧量高，具有發展設施農業的天然優勢。從2007年開始，短短幾年間，全鎮建起了800多座大棚，用來種植花卉、蔬菜和苗木。



但盲目跟風很快碰了一鼻子灰，種出的東西賣不掉、存不住，價格還持續走低，到了2014年全鎮大棚全部閑置。



為了盤活這些“沉睡”的大棚，大有鎮這兩年沒少想辦法。最終，宋向國和另外一家本地企業發展的羊肚菌種植被大有鎮選中。唐國強看中的是羊肚菌在市場上緊俏、售價高，同時通過便捷的快遞網絡，采收次日就能送到北京、上海、西安等大中城市。



“目前大有鎮‘沉睡’的閑置大棚基本‘喚醒’。”唐國強說，政府籌措資金建設的烘幹房和保鮮庫主體已經完工，一條羊肚菌深加工生產線也即將開工建設。“相信我們能夠蹚出一條新路，讓閑置資源變成‘聚寶盆’。”