我國出入境游迎來“雙向奔赴”

中評社北京2月17日電／據新華網報導，農曆春節假期，我國出境游、入境游迎來“雙向奔赴”的繁榮景象。中外遊客走出家門、踏上旅程，“打卡”熱門目的地，也更深度體驗彼此的生活，增進瞭解和交流。



春節假期，上海市民黃俊文一家人前往新加坡旅行。她告訴記者，上海和新加坡之間的航班充足，而且新加坡近期對中國遊客實施了免簽政策。當地氣候宜人，旅遊行程安排比較放鬆，父母喜歡新加坡植物園的景觀，女兒則在環球影城玩得很開心。



飛豬平台數據顯示，今年春節假期前三天，已對中國遊客實行免簽的馬爾代夫、馬來西亞、新加坡等目的地旅遊商品預訂量超過2019年春節同期。



同程研究院首席研究員程超功介紹，隨著新加坡、泰國等紛紛對中國遊客實施免簽政策，這些國家正成為春節假期我國遊客最熱門的出境游目的地，將極大程度促進文旅消費的繁榮。



專家指出，中國遊客出境游的旅遊方式、旅遊需求和偏好變得更加理性、多樣化且個性化，更注重對目的地自然環境、人文歷史和生活方式的深度體驗。



資深“驢友”潘奕假期在阿聯酋阿布扎比自由行。他在當地一家大型超市選購食品，還購買了精致的冰箱貼。“逛超市買補給物資既是省錢的辦法，也可以瞭解當地居民日常吃什麼、買什麼，很有意思。每當我前往一個目的地，一定會到當地超市、菜市場逛逛。”



出境游市場“火爆”同時，各國遊客在中國感受濃厚的節慶氣氛。攜程集團相關報告介紹，法國、德國、荷蘭、西班牙、馬來西亞、新加坡、意大利等多國遊客，因可以免簽入境，占這個春節假期入境遊客較大比重。2月10日假期首日來自上述國家入境游訂單總計較2019年同期增長了90%。



上海春秋國際旅行社（集團）有限公司副總經理周衛紅告訴記者，海外遊客期待和中國人一同感受農曆春節團圓歡樂的氛圍，熱衷體驗中國的傳統文化和民俗活動。