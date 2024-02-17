中評社北京2月17日電／據經濟日報報導，隨著消費者健康意識持續提升，春節期間健康消費明顯升溫。電商平台發布的數據顯示，健康食品、醫療保健等領域消費增長強勁，“健康”成為置辦年貨和節日饋贈的新潮流。



健康類產品熱度上漲



在北京市海淀區一家互聯網公司工作的彭博告訴記者，健康產品占了他年貨清單的大頭。其中，既有給父母買的進口保健品，也有自己用的頸椎按摩儀，還有走親訪友用的滋補禮盒等。“大家如今更重視健康消費，很多朋友選擇健康屬性的商品作為新年禮物。”彭博說。



一份關於2024新年送禮趨勢的調查顯示，被調查消費者在購置新年禮物時，87%會關注產品是否具有健康屬性，位列關注點第一名。



美團買藥相關負責人表示，春節期間美團買藥直播間熱度環比上升2.5倍，僅“健康過大年”萬店直播活動訂單量就環比增長127%。“伴隨用戶消費觀念的轉變，健康需求持續增加和細化。‘健康年’成為近幾年春節的熱門關鍵詞。整體來看，用戶春節期間購買健康類產品的熱度全面上漲，呈現出剛需化、常態化和個性化的新趨勢。”



保健品是禮品主力



保健滋補類產品成為春節送禮主力。美團買藥發布的春節健康消費報告顯示，阿膠、復合維生素片、維生素C泡騰片、褪黑素片、蛋白粉等產品成為新年健康儲備的“硬通貨”。天貓健康年貨節的統計數據顯示，燕窩滋補品、阿膠、鈣、蛋白粉、氨糖成為最受歡迎保健品前五名，與“送長輩”相關的健康禮盒搜索同比增長80%。



小仙燉鮮燉燕窩副總裁、首席供應鏈官葛斌介紹：“近年來，在節禮市場，消費者更傾向於選擇營養健康、包裝精致，具有多重價值和能夠滿足多元禮贈場景的產品。”以今年春節為例，小仙燉攜手非遺藝術家、五大米其林餐廳推出的祥龍饋歲龍年限定禮盒銷量同比增長150%。