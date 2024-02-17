為全球能源轉型注入強勁動力

中評社北京2月17日電／據經濟日報報導，根據國際能源署（IEA）最新發布的數據，2023年全球可再生能源新增裝機5.1億千瓦，中國貢獻超過一半。我國在綠色能源領域持續深耕、久久為功，為世界能源綠色低碳轉型注入強勁動力。



近年來，我國將能源綠色低碳轉型放在優先位置，大力推動可再生能源快速發展，在短時間內實現了可再生能源從跟跑、並跑到領跑轉變。裝機方面，截至2023年底，我國可再生能源發電裝機超過14.5億千瓦。電量方面，2023年可再生能源總發電量超過3萬億千瓦時，有力保障了能源供應，顯著實現降碳減排。



規模領跑的背後是自主創新的硬支撐，是高質量發展的生動實踐。黨的十八大以來，我國不斷推動清潔能源技術創新，光伏、風電等行業多個核心技術由我國企業首先推出，或首先投入大規模使用。得益於技術進步，過去10年，我國陸上風電和光伏發電造價分別下降30%和75%，全面實現平價上網。



能源轉型是邁向綠色可持續未來的必由之路。我國在實現自身清潔低碳發展的同時，也為全球能源轉型和應對氣候變化貢獻中國方案，讓可再生能源在全球得到應用，成為世界能源轉型的最大引擎。



看產能，我國成為全球新能源產業發展核心推動力量。裝備製造方面，已建成全球最大、最完整和具有競爭力的清潔能源產業鏈供應鏈，培育出一批國際一流能源裝備製造企業，滿足全球清潔能源設備需求。隨著風電大容量機組、光伏發電高效晶體矽電池、鈣鈦礦電池、異質結技術等不斷發展，我國正在推動風電、光伏發電成本進一步下降，為發展中國家快速部署可再生能源創造更多難得的機遇。



看投資，我國成為全球能源市場“穩定器”。彭博新能源財經數據顯示，中國是全球能源轉型投資最大貢獻者，累計投資規模達到全球總規模的一半。2022年，全球能源轉型投資總規模超過1.1萬億美元，其中中國投資5460億美元。從海外投資規模看，中國主要企業在2015年至2023年期間，投資海外可再生能源總規模達311億美元。



看減排，我國成為全球應對氣候變化“壓艙石”。2022年我國可再生能源發電直接減少碳排放約22.6億噸，出口的風電光伏產品為其他國家減少碳排放約5.7億噸，共計對全球可再生能源發電實現碳減排的貢獻度達41%。



在不久前結束的第28屆聯合國氣候變化大會期間，與會各方高度認可中國能源低碳轉型理念和清潔能源發展成績，認為中國提供的解決方案給全球能源轉型提供重要方向，為世界各國特別是發展中國家推動能源轉型、加快經濟發展、改善生態環境，提供了重要、務實、可行的解決方案，對全球能源轉型和氣候治理具有重要意義。



綠色是中國式現代化的底色，我國將繼續秉持人與自然和諧共生的理念，扎實推進能源轉型，為全球應對氣候變化作出更大貢獻。