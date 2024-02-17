快遞行業“不打烊”比“雙11”更有挑戰

中評社北京2月17日電／據解放日報報導，春節期間，位於青浦區重固鎮的申通快遞上海轉運中心依然燈火通明，每天數百輛幹線車廂和轉運貨車進出園區。



這裡是申通在上海區域的“大腦”，只要快遞不停，傳送皮帶就會一直運轉。每一件來自全國乃至海外的商品在此處中轉，然後分撥轉運至各區的快遞網點，再經過站點及快遞員送至市民的家門口。



剛過去的2023年，是中國民營快遞創業30周年，全國快遞首次突破1300億件大關，同比增長19.4%。從“年均百億”到“月均百億”，快遞行業正逐步由數字化邁向數智化（數字＋智能）。透過“春節不打烊”這一窗口，記者觀察到快遞行業轉型中的效率和質量之變。



“年貨節”帶來小高峰



“快遞已深入大家的生活日常，以前每年春節還會休息幾天，現在為了配合電商平台‘春節不打烊’，我們轉運中心也‘不打烊’。”申通快遞上海轉運中心主管陳和成和團隊成員一起站好兔年的最後一班崗。



當夜幕降臨，郊區的煙花爆竹聲逐漸響起，轉運中心也開始忙碌起來，每天晚上6時到第二天凌晨4時的“通宵班”是春節期間的常態。



記者在現場看到，各地轉運中心發往上海的進港件在轉運中心三樓完成卸貨，工作人員正有條不紊地進行快遞分揀、裝卸、掃碼等工作。



二樓則是針對文件、軟包裝、輕小件的集包分揀區，如今隨著側滑輪矩陣和自動翻板機等自動化設備的應用，多數人工分揀工作已基本被取代，不僅效率更高，快件破損率也低了不少，每小時處理快件量更提升1.5倍。