中國可以成為人工智能發展的典範

中評社北京2月17日電／據新華社報導，“中國在發展人工智能方面做得非常出色，可以成為整個世界的典範。”巴西南里奧格蘭德聯邦大學信息學教授埃德鬆·普雷斯特斯日前接受新華社記者採訪時如是說。



聯合國教科文組織日前在斯洛文尼亞舉行第二屆全球人工智能倫理論壇。普雷斯特斯在論壇期間對記者表示，中國正大力投資教育，促進人工智能產品和服務的開發。



他認為，中國在人工智能治理等方面是“優秀範例”，相關經驗值得全球推廣。比如中國提出了《全球人工智能治理倡議》等方案，旨在支持人工智能健康發展，使其造福人類與自然。



普雷斯特斯說，世界上許多地方有關人工智能準則的討論並未涉及可持續發展，而中國的人工智能治理中強調了對環境的保護，“這在監管方面是一個非常好的觀點”。中國一些人工智能研究機構曾共同發布《人工智能北京共識》，其中指出人工智能應增進社會與生態的福祉。



在他看來，人工智能治理應尊重各國文化差異，強調全球性討論。隨著全球化進程不斷深入，影響一國的事情也會影響其他國家，因此加強全球合作並建立一個可容納不同文化的全球人工智能治理框架非常重要。



他表示，不同國家對人工智能的看法存在差異，因此各國有必要保持開放態度，認真聽取其他國家的意見。“我們來自不同的國家，有不同的背景，我們所有人都有能力提出一個好主意，擁有一個以前沒有人想到過的好視角。人工智能開發和治理中必須考慮所有這些因素。”



普雷斯特斯說，在全球人工智能討論中，中國是一個非常強大的參與者，諸多中國專家在聯合國等國際組織的人工智能咨詢機構中發揮作用。“我相信中國可以作出很大貢獻，向其他國家展示如何實施著眼於未來的人工智能的系統服務和治理。”