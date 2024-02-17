如何更加突出就業優先導向

中評社北京2月17日電／據人民日報報導， 2023年，我國就業主要指標順利完成，就業形勢總體改善：1至12月，全國城鎮新增就業1244萬人，12月城鎮調查失業率為5.1%，重點群體就業好於預期。



“從走勢看，2024年就業工作有穩的基礎。經濟增長進一步恢復，新舊動能加快轉換，政策紅利持續釋放，為穩就業提供堅實支撐。”人力資源和社會保障部就業促進司司長張瑩表示，今年將按照中央經濟工作會議提出的要求，“更加突出就業優先導向，確保重點群體就業穩定”，加力鞏固就業向好態勢。



強協同，發揮政策合力。多出有利於穩就業的政策，推動非經濟政策出台同步評估就業影響，完善財政補貼、稅收優惠、金融支持、社會保障等支持體系，釋放政策促就業紅利。



促創新，挖掘崗位空間。繼續健全就業產業協同聯動體系，擴展數字經濟、綠色經濟、銀發經濟等就業空間，創造更多新崗位。



抓重點，穩住就業大盤。加強高校畢業生等青年就業支持，強化專項服務，構建銜接校內校外、助力年輕人就業成長的服務體系；加強脫貧人口、農村勞動力幫扶，深化勞務協作，壯大勞務品牌，支持返鄉創業；加強就業困難人員幫扶，完善就業援助制度，兜住兜准兜牢就業底線。



“此外，今年還將推出全國就業公共服務平台，打造家門口就業服務樣板間，提供更多群眾可感可及的就業服務。”張瑩說。



眼下，新一年的就業政策正接續落地。面向就業困難人員、殘疾失業人員的就業援助月活動已啟動，不少地方開出“就業大篷車”，將崗位信息送到群眾身邊。2024年春風行動已在全國開展，預計提供就業崗位3000萬個。



“我們結合勞動力市場運行規律，根據勞動者需要，推出了公共就業服務活動，將覆蓋高校畢業生、農民工、就業困難人員等重點群體和各類用工企業，努力實現‘月月有招聘、服務不斷線’。”張瑩說。