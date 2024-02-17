中評社北京2月17日電／據光明日報報導，春寒料峭，積雪待融，卻擋不住十裡八鄉群眾的游園熱情。“以前這時候走親戚、猛吃喝、凑牌場，過年方式太單調了。現在各種游園活動樣樣精彩，傳統文化氛圍感濃厚。”2月12日，來自河南省新密市袁莊鄉的農民郭留戰說。



來到位於新密市慎窑村的玉博園，喝彩聲、叫賣聲不絕於耳。走進園內，首先映入眼簾的是各式各樣的彩燈，整齊排列的攤位，有當地名吃，有非遺展示，還有戲劇演出、傳統演藝等娛樂項目。



孩子是這裡的主角，他們看演出、品美食，個個玩得不亦樂乎。“我喜歡來這裡玩彩繪，掌握了好幾種畫畫技藝。”家住附近的9歲小朋友萌萌拿著她剛塗畫成的“金龍”高興地分享。



“游園活動從1月27日開始，到2月底結束，每天進場人數超過3000人，整個游園會將會有10萬多人參加。”園區負責人劉世超介紹。



不僅是玉博園，新密市的高山雜糧交易會、袁莊鄉的日光溫室草莓展、大隗龍王廟古會和新華路新能源車展等節會也在風風火火進行中。為了讓群眾度過一個歡樂祥和的春節，早在1月中旬，新密市就做出了周密安排，鄉鎮舉辦迎春游園、各村開展特色民俗表演、城區興辦彩色燈秀，各顯特長。



“今年春節期間，新密市舉辦19個特色游園會，20多場文化廣場演出，參與人數預計將達30多萬人次。這對提振群眾信心，拉動消費將起到重要作用。”新密市商務局局長楊曉輝說。