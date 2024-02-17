日本名義GDP被德國反超，股市高歌猛進

中評社北京2月17日電／據第一財經報導，2010年，日本名義國內生產總值（GDP）總量首次被中國超越，13年後，日本名義GDP被德國超越，降至世界第四位。



日本內閣府最新公布的初步統計數據顯示，2023年日本名義國內生產總值（GDP）為4.2106萬億美元，同比增長5.7%，實際GDP同比增長1.9%。



1月中旬德國聯邦統計局已公布的數據顯示，按照美元計價，2023年德國名義GDP總額約為4.5萬億美元，相比於2022年增長約6.5%。



同期公布的細分數據還顯示，2023年第四季度，日本實際GDP環比下降0.1%，換算成年率下降0.4%，連續兩個季度負增長，意味著日本經濟正式陷入結構性衰退。



但值得注意的是，日本政府公布的相關經濟數據並未拖累日本股市。截至第一財經發稿時，日本股市的狂歡依舊在持續。16日，日經225指數收漲0.86%，報38487.24點，盤中最高至38865.06點，續創1990年1月以來新高。



都是匯率惹的禍？



國際貨幣基金組織（IMF）去年12月也曾預計，以美元計算，2023年日本名義GDP為4.23萬億美元，而德國名義GDP為4.43萬億美元。



過往數據顯示，1968年，日本GDP總量接近1500億美元，占全球總量比重近6%。那一年，日本超越當時的聯邦德國，一舉躍升為全球第二大經濟強國，僅次於美國。此後30年，日本經濟迎來黃金發展期。1978年，日本GDP跨越1萬億美元大關。當年，全球GDP總量為8.6萬億美元，日本經濟占全球的比重提升到12%左右。1995年，日本經濟迎來巔峰時刻，當年GDP總量高達5.5萬億美元，占全球比重的18%；當年的美國為7.6萬億美元。2012年，日本經濟又達到一個高峰，當年GDP超過6.2萬億美元，全球占比為8.34%。



此後日本GDP以出乎意料的速度下滑。2021年，日本GDP跌破5萬億美元，降至4.93萬億美元。此後，隨著日本國內經濟起伏，再加上日元貶值影響，日本名義GDP在4萬億美元附近徘徊。2010年被中國超越後，在2024年前日本經濟規模一直位居全球第三。