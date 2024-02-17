黃修權打造隱形眼鏡帝國　兩岸月產3千萬片

出身科技業的黃修權，積極打造隱形眼鏡帝國。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗2月17日電（記者 盧誠輝）台隱形眼鏡大廠望隼科技董事長黃修權積極打造隱形眼鏡帝國，去年全年營收新台幣25.8億元，年增約40%，兩岸3廠月產3千萬片隱形眼鏡，成績傲人，去年底更已通過台灣證券交易所上市審議，預期今年第一季將會正式掛牌上市。



黃修權出身科技業，曾擔任過惠普集團台灣區副總、鴻海集團副總與群創光電副董事長，2012年攜手曾任群創光電研發總處長的石安，創立望隼科技公司，主要業務是替客戶代工多種不同含水量與不同鏡片功能的軟式拋棄型隱形眼鏡，業績逐年成長。



黃修權今日在苗栗縣竹南科學園區出席望隼科技擴廠開工動土典禮時表示，目前望隼科技在台灣和大陸共有3個廠，員工總數約1千人，台灣2個廠有5百名員工，大陸1個廠也有5百名員工，為因應公司發展需求，未來會持續擴編，積極往世界級公司邁進，目標是成為世界級的全球知名廠商。



對於去年營收繳出亮麗成績單與公司將掛牌上市，黃修權感謝所有員工的努力與支持，他未來的心願衹有2個，就是照顧好員工和股東，讓望隼科技能持續大步往前邁進，公司除了在苗栗深耕發展外，對大陸分公司也相當重視，未來兩岸員工都將一起繼續攜手打拚。



望隼科技目前在兩岸的生產據點包括苗栗縣竹南鎮的竹南1場和2廠，還有位於江蘇省丹陽市高生命科學產業園區的“視准”分公司，目前兩岸3廠月產隱形眼鏡超過3千萬片，年產逾3.6億片，未來在苗栗擴產後，產能可望再提升。

