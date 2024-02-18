國民黨爭取年輕票　藍委羅廷瑋提三步驟

國民黨“立委”羅廷瑋接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月18日電（記者 張穎齊）擁有百年歷史的中國國民黨，被認為缺乏年輕票源、包袱重。年僅34歲的國民黨新科“立委”羅廷瑋接受中評社訪問表示，國民黨要爭取年輕人的支持，要有年輕形象、議題態度、行銷管道這三個步驟，尤其管道是非常重要，否則徒有前2項，等於沒做，然而也別怕台灣民眾黨，要自己強起來。



羅廷瑋，1989年出生，生於台中市，中興大學國家政策與公共事務碩士，台中市第六選區（中、西、東、南）“立委”，基層出身，曾任2屆台中市第十一選區（東、南）議員、台中市南區工學里長、台中市青年事務審議委員會青年議會議長、國民黨台中市前副議長陳天汶秘書等。羅廷瑋育有2女1子，父母經營知名牛肉麵店。



羅廷瑋表示，以往都說國民黨對年輕族群的青睞度都是有待提升，不過現在從“立法院”看到的國民黨“立委”，就能看到年輕化形象，包括他與同黨“立委”徐巧芯、廖偉翔、黃健豪、牛煦庭、游顥等，能看到國民黨有變化、有改革，真的重視年輕人，更令人意外的是，藍綠白三個“立院”黨團中，國民黨團竟是平均年齡最輕的，青年參政就是國民黨的第一步。



羅廷瑋說，除了年輕形象外，第二步驟是要讓年輕人看到問政的議題與生活態度，平時發言須趨近年輕人所要的，舉例他最近遇到Coser（角色扮演者）就對動漫的一些法案感到擔憂，比如他們很喜愛的成人展碰到有所限制，他會協助幫忙溝通，經由互動，讓他們知道國民黨很在乎年輕人，為年輕議題持續發聲，爭取年輕人支持不是一時一刻、靠講一句話爆紅就能成功，而是要展現長期的態度。



記者問，抖音等社群工具，深受不少年輕人喜愛，但台灣民眾黨在這方面經營較深，國民黨如何爭取？羅廷瑋直言，自己在這次“立委”選戰中，是有受惠於民眾黨支持者，當然這些使用網路的年輕族群也不該專屬於哪些政黨或陣營。

