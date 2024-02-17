OpenAI放大招，港股相關概念大漲

中評社北京2月17日電／據上觀新聞報導，國內春節假期尚未結束，大洋彼岸的OpenAI就投放了一枚“深水炸彈”，讓許多人感嘆AI技術迭代太快，一批從業者面臨“開工即失業”的危險。



北京時間2月16日，OpenAI重磅發布了首個文生視頻模型Sora。根據OpenAI的官方簡介，Sora可以製作長達60秒的視頻，視頻包括了高度清晰的場景、複雜的鏡頭動作，並可支持多個角色的創作。OpenAI在社交平台上發布了48個從9秒到60秒長度不等的視頻樣片，效果大幅超越了此前備受追捧的Runway和Pika等AI視頻創業公司，引發廣泛關注。



業內人士分析，Sora模型的發布將徹底變革傳統影視製作過程，賦能內容創業行業降本增效，但也將對動畫師、特效製作、視頻拍攝剪輯等從業人員帶來巨大衝擊。Sora模型發布後，港股AIGC概念走高。Wind數據顯示，截至2月16日收盤，港股AIGC（生成式人工智能）指數的54家成份股中，44家上漲。其中，閱文集團漲幅達10.14%，金山軟件漲7.84%，阿里影業漲6.98%，商湯漲6.25%，知乎漲5.87%，嗶哩嗶哩漲4.73%。



可生成60秒連貫逼真視頻



根據OpenAI官方介紹，用戶可以通過使用自然語言提示詞（Prompt），生成長達1分鐘的視頻。Sora模型對語言有深刻的理解，因而能夠準確地理解提示詞，並生成令人信服的人物，而且可以在一個生成的視頻中創建多個鏡頭，在這些鏡頭中準確地保持角色和視覺風格的一致性。



Sora與其他的AI視頻相比，主要有以下幾方面的優勢：



一是視頻長度可達60秒。OpenAI在官網上放出了48個視頻樣片，其中最為廣泛流傳的是其中一個長度為1分鐘的視頻。在該視頻中，一名穿著紅色裙子和黑色夾克的女子正行走在日本東京街頭，背景中的街道霓虹閃爍，人群熙攘。

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