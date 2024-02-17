穩固中美經貿大局是拜登唯一正確選擇

中評社北京2月17日電／據大公報報導，春節前，中美經濟工作組在北京舉行會議，這是工作組去年9月成立以來的第三次會議。從雙方會後通報看，兩國交流是“深入、坦誠、務實、建設性的”。困擾中美經貿關係的問題，包括美對華加征關稅、雙向投資限制、制裁打壓中方企業等，中方都當面向美方表達了關切，雙方同意繼續保持溝通。



從兩國成立經濟和金融兩個工作組，到去年11月中美元首在舊金山會晤並達成重要共識，中美關係雖然存在結構性矛盾，但兩國元首確認中美關係是世界上最重要的雙邊關係，拜登政府也認可中美經貿關係的相互依存和穩定中美經貿關係的“重要性”。



但是，中美經貿關係大局或被美國大選年的政治惡鬥滋擾，甚至毀掉兩國元首達成的共識。拜登政府基於政治正確，在對華關稅政策、高科技封鎖以及禁止對華科技投資，要麼用“國家安全”搪塞，要麼用“非脫鈎而是去風險”來辯解。這造成了拜登政府對華經貿政策的分裂，不僅影響利益攸關的中美經貿大局，也拉低拜登總統選情，甚至為競爭對手特朗普“做嫁衣”。



拜登政府繼承了特朗普時期的對華加征關稅政策。是否取消該政策，拜登政府並沒有給出答案。這成為特朗普引以自豪的政績和製造輿論噱頭的由頭。



1月29日，特朗普表示正在探討對所有中國商品加征60%關稅的可能性。在此之前，特朗普曾經提出要對3萬億美元的中國商品加征10%關稅。此外，他和他的團隊也正在研究是否對歐盟商品加征關稅。



關稅成為特朗普參與大選的有力武器，以強化特朗普“美國優先”的政治主張，當然也是對決拜登的大殺器。既然拜登政府繼承了特朗普時期的對華關稅政策，拜登政府的關稅政策就顯得缺乏“自主性”，在兩黨比誰“更反華”的炒作中，特朗普團隊占了先機。



這給拜登政府敲響了警鐘，如果拜登政府繼續執行特朗普時期的對華關稅政策，不僅證明“特朗普主義”的政治正確，而且也鼓勵特朗普和其團隊拋出更不靠譜的關稅政策。如前所述，特朗普已經這麼說了，對華所有商品加征60%關稅只是第一步，對歐洲加征關稅政策已在醞釀，對加澳兩個鄰國的關稅政策以及三方貿易協定也將成為特朗普的“下一個”。至於日韓兩個東亞“小夥伴”，特朗普除了祭出關稅武器恐怕還會有安保訛詐，當然也少不了對北約盟友的安保威脅……