鍾東錦招商3千億　爭取在苗栗設實驗高中

鍾東錦今日到竹南科學園區出席望隼科技擴廠開工動土典禮。（中評社 盧誠輝攝） 中評社苗栗2月17日電（記者 盧誠輝）無黨籍苗栗縣長鍾東錦上任至今僅1年多，已成功為苗栗招商超過新台幣3千億元的投資案，除推動地方經濟成長與創造就業機會外，為因應大量的新興人口，鍾目前也積極向科學園區管理局爭取在苗栗縣增設實驗高中，希望能藉此造福苗栗鄉親的子弟。



鍾東錦今日到竹南科學園區出席望隼科技擴廠開工動土典禮，包括望隼科技董事長黃修權、總經理石安、富泰營造公司董事長張演堂、苗栗縣工商發展投資策進會執行長陳怡樺與苗栗縣政府工商發展處長詹彩蘋都到場與會。



鍾東錦表示，從他上任一年多來，已成功為苗栗招商超過3千億元，為解決大量外來人口移入的問題，他也已向科管局報備申請，希望未來在苗栗縣也能增設實驗高中，讓苗栗的學生不用再舟車勞頓到外地念書，家長也才可以安心在苗栗工作打拚。



公部門應該轉型成為最頂尖的服務團隊！鍾東錦認為，現在的政府不應該只站在管理的立場，而是要站在服務的立場，要做最頂尖的服務團隊，不光對高科技要做好服務，今年他也會要求縣府所有單位主管，只要是在第一線臨櫃需要面對鄉親的，一定會要求大家要隨時面帶笑容，用愉悅的心情來上班，讓民眾覺得去洽公不再是冰冷的衙門，而是很好的服務機關。



鍾東錦強調，他身為地方政府，任何廠商來投資，縣府團隊一定會成為廠商背後最友善的團隊，盡全力來協助廠商，不管是在使用執照或建照的取得等各方面，只要有需要縣府幫忙的地方，縣府團隊都會隨時在身邊提供最好的服務。



“我來自企業，深知企業被公部門卡住的辛酸與痛苦！”鍾東錦指出，對一個企業來說，時間就是資本，如果浪費了很多時間，就會讓企業多花更多成本，這樣是不好的，因此他經常對縣府員工耳提面命，能提早發的各項證照就要提早發，且還要準時快速的執行，若企業無法即時取得相關證照也要快速讓企業知道是哪裡不行？哪裡還可以再修正與改進？作為企業最強的後盾。



鍾東錦說，中央一直希望竹南科學園區能夠擴編，未來他也會配合賴清德上任後將執行的桃竹竹苗大矽谷計劃，因為相較於桃竹竹，苗栗縣的土地還是相對比較便宜，且竹南和頭份近幾年都有大量的新興人口移入，這對企業發展都是很有優勢的誘因。