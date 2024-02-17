黃暐瀚點名六都選將　曝2026早開打了

資深媒體人黃暐瀚分析2026六都市長可能候選人。（照片：黃暐瀚臉書） 中評社台北2月17日電／2026年縣市長選舉布局開始受矚目，資深媒體人黃暐瀚15日在臉書點名各政黨六都市長候選人，16日在政論節目爆料，“沒被點到名的人有意見”，代表2026選戰已經開打，有400萬人口的新北市對民進黨主席賴清德爭取2028連任很重要，若台北市副市長李四川有“立法院長”韓國瑜支持，加上白委黃國昌、綠營派“立委”蘇巧慧，將會是2026的一級戰區。



根據《中時新聞網》報導，黃暐瀚16日在政論節目《關鍵時刻》爆料，他昨天接到好幾個當事人的電話來說“你怎麼沒有把我講進去！你怎麼把我放在第二名！”沒被列為第一順位的人有意見，代表2026選戰早就已經開打，大家都在爭。



黃暐瀚指出，唯一變數就是新北市可能由李四川參選，曾當過高雄、新北、台北市的副市長，還當過“行政院”、國民黨秘書長，對市政嫻熟、也瞭解政黨手腕，且現在“立法院長”韓國瑜現在已經是一方之霸、網路聲量高，李除有經歷外，還是韓系人馬，若有韓國瑜輔選會有機會。綠營若是蘇巧慧就是延續爸爸蘇貞昌，民眾黨看起來是黃國昌，但黃過去只選過一次汐止“立委”。



黃暐瀚表示，新北市會是2026年的一級戰區，因為新北有400萬票，即使民進黨無法選贏市長，也一定要把票數衝到接近百萬，這對2028年賴清德連任很重要，因為台南、高雄綠營應該可以守住，但台北、台中很難選贏，變數就在可能變成三強鼎立的新北市。