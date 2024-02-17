也門胡塞武裝譴責美國啟動制裁

中評社北京2月17日電／也門胡塞武裝16日發表聲明，譴責美國啟動對該組織的相關制裁，並表示將對紅海航線發動更多襲擊。



新華社報導，美國財政部16日說，此前宣佈把胡塞武裝作為“特別認定全球恐怖分子”實體的相關制裁于當天正式生效。胡塞武裝首席談判代表穆罕默德·阿卜杜勒－薩拉姆隨後發表聲明說，胡塞武裝不會屈服於美國的制裁，並將繼續打擊關聯以色列的船隻，直到以色列停止對巴勒斯坦的軍事行動。



另據英國海上貿易行動辦公室16日消息，一艘商船當天下午在紅海海域遭到導彈襲擊，但未造成人員傷亡。胡塞武裝方面尚未就此事發表聲明。



1月17日，美國總統國家安全事務助理沙利文發表聲明說，為應對也門胡塞武裝持續的威脅和襲擊，美國將胡塞武裝列為“特別認定全球恐怖分子”實體，以阻止恐怖分子向其提供資金，進一步限制胡塞武裝進入金融市場，並追究其襲擊往來紅海和亞丁灣商船的責任。如果胡塞武裝停止襲擊，美國將立即重新評估這一決定。



去年10月新一輪巴以衝突爆發後，胡塞武裝使用無人機和導彈多次襲擊紅海水域目標。今年1月12日以來，美國和英國連續對胡塞武裝目標發動空襲，造成多人死傷。一些國家譴責美英兩國的行動，認為這是對也門主權的侵犯，會加劇地區緊張局勢。