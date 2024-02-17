民眾黨插旗花東　柯出席林憶君服務處揭幕

民眾黨17日在花蓮成立黨籍不分區“立委”林憶君（右〉服務處，民眾黨主席柯文哲（中）出席。（民眾黨提供） 中評社花蓮2月17日電／台灣民眾黨17日在花蓮成立黨籍不分區“立委”林憶君服務處，未來將花蓮、台東連線，跟地方民意代表串連，擴大服務能量。被問到是否積極挖角藍營，民眾黨主席柯文哲說，不只藍營，全部都會挖角。



媒體問到挖角藍營，是不是包含中國國民黨台東縣長饒慶鈴？柯文哲說，目前沒有聽到這消息，不過不只藍營，全部都會挖角。昨天跟饒慶鈴聊很多，台東因兩岸關係不好，近年面臨農產外銷問題。另外，花東地區缺乏護理人員，導致很多醫院有病床但沒辦法開放等地方議題。



民眾黨昨天起一連2天在台東、花蓮接連成立不分區“立委”林憶君服務處，柯文哲出席並安排地方廟宇參拜行程。



柯文哲今天在花蓮致詞指出，民眾黨在花東黨員雖然不多，但一步步努力，從地方里長、鄉鎮市民代表到議員，這次增加“中央”“立委”，形成一條龍的服務模式。



林憶君曾任花蓮縣藥師公會理事長，柯文哲表示，她分別在台東、花蓮都設立了“立委”服務處，要替花東鄉親爭取更多地方建設、交通設施、教育資源、農業發展，擴大台灣民眾黨在花東的服務量。未來也會在各鄉鎮市陸續成立地區服務處。



被問到未來會不會推出林憶君參選花蓮縣長？柯文哲表示，先做好服務，2年後的事之後再煩惱。