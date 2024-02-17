上海代表團下午抵台北參與燈節　北門賞燈

上海代表團在上海燈區前合照。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月17日電（記者 張穎齊）台北燈節17日正式在西區登場，台北、上海因有雙城論壇之誼，上海市贈送的燈籠坐落在台北市北門一帶，而上海代表團於下午3點多抵達，由上海市台辦聯絡處長徐皓等人領銜，眾人仔細走進燈籠區進行參觀，有說有笑，滿意離去。



上海燈籠位在台北市萬華區中華路一段、忠孝西路二段交匯處，對面就是北門古城門，燈飾是百盞小燈籠所布置而成，可看到上方有許多猜燈謎的簡體字與繪圖，主視覺大燈籠原定17日正式亮相。台北燈節自2月2日起至3月3日止，為期31日。



今日下午3點35分，上海代表團搭乘遊覽車抵達位在上海燈區，有上海市台辦聯絡處長徐皓、上海市台辦秘書處長邢彤、上海市台辦新聞處長陳小勇等人；台北市政府方由負責大陸事務的參事楊慶輝領銜接待，還有台北市副市長林奕華的秘書與觀光傳播局的秘書等人。



徐皓在台北市府方人員的帶領下走進燈籠區，仔細地看燈籠上的繪圖與燈謎，有說有笑，氣氛融洽、和樂輕鬆，不過因為有幾家媒體在場拍攝，眾人還是頗為低調。



媒體詢問，覺得上海燈籠如何？台北燈節好嗎？怎麼看現在的兩岸關係？上海方均低調不語，台北市府方人員則擋在媒體前方，與去年上海代表團來台的模式頗為雷同。



最後眾人原先要在燈籠前大合照，本來都要站定位，因現場媒體正在拍攝，眾人便低調只站一下下、未擺拍照POSE即離去，於下午3點48分上了接駁的遊覽車，不過仍有與中評社記者揮揮手致意，面帶微笑離去。



上海代表團訪台北4天，今日是首日，下機後便先來看上海燈區，20日是最後一天，行程低調緊湊，台北市府方未鬆口相關訊息。晚間6點國民黨台北市長蔣萬安也將抵達燈節燈區巡迴，會與其他各國使節及“友邦”代表會面。是否與上海方會面？尚未知。



2024台北燈節“龍躍光城”2日於台北西區揭開序幕，17日將正式開展，而上海市每年都會贈送燈飾，並派員參加。此次上海燈座落在台北市北門展區，雖尚在布置中，但大燈籠已搶先亮相，上方印有上海市街景，而燈座前的2隻吉祥物小龍，萌萌的樣子很吸睛。



大燈籠繪製的上海街景，可見註明標的高塔東方明珠，還有大光明鐘錶商點、貿商眼鏡公司等。燈座前的2隻小龍，一隻青色、一隻紅色，應景今年農曆龍年，長相十分可愛討喜，不少民眾經過都會停留瞧瞧。