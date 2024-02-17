蔣萬安將賞上海燈區　但不會與上海團見面

台北市長蔣萬安到台北燈節賞燈。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月17日電（記者 張穎齊）台北燈節17日正式在西區登場，台北、上海因有雙城論壇之誼，上海市贈送的燈籠坐落在台北市北門一帶，上海代表團也已抵達觀賞完畢。中國國民黨台北市長蔣萬安今晚也走訪賞燈，將會慢慢走到上海燈區看燈籠，但他說此次並不會與上海團相會。



上海燈籠位在台北市萬華區中華路一段、忠孝西路二段交匯處，對面就是北門古城門，燈飾是百盞小燈籠所布置而成，可看到上方有許多猜燈謎的簡體字與繪圖，主視覺大燈籠原定17日正式亮相。台北燈節自2月2日起至3月3日止，為期31日。上海代表團由上海市台辦聯絡處長徐皓、上海市台辦秘書處長邢彤、上海市台辦新聞處長陳小勇等人領銜抵達賞燈，今日到20日、共4天。



蔣萬安今日傍晚5點多抵達台北西區，先在中山堂競賽燈區賞燈，再到西門町觀賞其他燈區。



蔣萬安在中山堂賞燈時，接受媒體訪問，中評社記者詢問是否會特別到上海燈區觀賞上海燈籠？蔣萬安直言，會啊，等下就會過去，會慢慢走、移動過去，一路會看所有友好國家與城市的燈區。



記者追問這4天會安排與上海代表團見面嗎？蔣萬安則說，這幾天不會欸。



據記者掌握，台北市政府部分局處會與上海方見面、餐敘，確定會見面的最高層級為國民黨台北市副市長林奕華，以及觀光傳播局長王秋冬等人。