馬文君語中評：藍委優勢可遏民進黨政府暴衝

藍委馬文君。（中評社 方敬為攝） 中評社南投2月18日電（記者 方敬為）針對第十一屆“立法委員”中國國民黨掌握席次優勢，藍委馬文君接受中評社訪問表示，藍營在“立院”成為最大黨，“正、副院長”也由國民黨籍掌握，未來能夠遏止民進黨“府院”恣意妄為，藍營將督促官方施政一切要以民生為優先，在對外方面則要講求和平、穩定，尤其是在面對敏感的兩岸、國際議題時，可望遏制民進黨政府暴衝，或有助兩岸關係緩和。



馬文君，曾任兩屆南投縣埔里鎮鎮長、南投縣第13屆縣議員、國民黨南投縣埔里鎮黨部主委，父親是前台灣省議員馬榮吉。2009年參與南投縣“立委”補選勝出，至今連任五屆“立法委員”，長期待在“外交及國防委員會”。



第十一屆“立法院”正副院長”選舉，分別由國民黨韓國瑜、江啟臣當選，本屆“立委”共113席，中國國民黨取得52席、民主進步黨51席、台灣民眾黨8席，另有泛藍無黨籍2席，3黨均未單獨過半，但藍營掌握優勢席次，加上“正副院長”都是國民黨籍，未來表現各界關注。



對於國民黨掌握“立院”多數席次，馬文君表示，對藍營而言相當振奮，因為終於可以扭轉過去8年民進黨府院為所欲為的亂象，尤其正副院長也是國民黨籍的委員擔任，相信未來在監督政府施政方面，藍營能發揮更多監督、制衡的力量，這對台灣內部以及外部的穩定都有正面助益。

