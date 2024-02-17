台北燈節遭評中元祭　蔣萬安說有創意

“眾神保庇龍平安”花燈被網友毒舌說像中元普渡。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月17日電（記者 張穎齊）2024台北燈節“龍躍光城”2日在台北市西門町點燈，17日至3月3日正式開幕，但在中山堂有燈組卻被網友評價很陰森，如同中元普渡，甚至有一尊作品長得像中國國民黨台中市長盧秀燕。國民黨台北市長蔣萬安對此特地安排到場走訪釋疑，強調這燈組有創意，也笑說盧秀燕本人比較漂亮。



台北燈節今晚啟動開幕儀式，蔣萬安到場參與，在主燈啟動點燈儀式前，傍晚5點多先到中山堂，特地到國小、國中、高中、大學、社會組的競賽燈區賞燈。



中山堂現場布置全國各級學校花燈競賽的作品，其中社會大專組創作的一組“眾神保庇龍平安”的作品，是許多神明、仙女組成，但在晚間時刻，卻看起來有些特別，遭網友嘲諷宛如恐怖的中元祭，還有毒舌網友酸其中一尊長得很像盧秀燕。



蔣萬安特地臨時新增此行程，到場觀看這組作品，他接受媒體聯訪時強調，他要特別與這個燈組自拍一張，當然有人說漂亮、有人說有點醜，大家的美醜標準都不一樣，對他來講就滿sweet（甜蜜），剛看了國小組，也讓人很驚艷，國小、中、社會組等都發揮創意，大家一起參與台北燈節。



蔣萬安也說，這組作品象徵眾神保佑，大家祈求一切順利平安，是非常好的意思。



媒體指著其中一尊仙女說，網友稱像盧秀燕？蔣萬安看了之後直言“那我要跟她自拍！”並打趣說，網路討論這麼高，那媒體朋友評斷一下吧？盧秀燕漂亮多了，是不是？只見女記者笑著點頭。蔣說“妳看妳也點頭了！”逗樂全場。



媒體問，主燈“城現光龍”被酸說沒藝術質感？蔣萬安不認同，強調主燈很漂亮，晚上更漂亮，整個燈區包括中華路、北門等，都有各個國際藝術家作品，非常多不同的風格，當然今天最紅的是現在來看的這一組。



蔣萬安接著又與眾多局長和燈組自拍，眾人開心地離去，前往活動開幕儀式，並逐一參訪燈區。