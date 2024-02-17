台北燈節啟動　蔣萬安與上海團相見歡

台北、上海方大合影。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月17日電（記者 張穎齊）台北燈節17日登場，上海市燈區設於台北市北門一帶，上海市台辦聯絡處長徐皓等人今日抵達，傍晚與台北市長蔣萬安在上海燈區相見歡，共賞上海彩燈，象徵兩岸雙城深化情誼。



上海燈區位於台北市萬華區中華路一段、忠孝西路二段交匯處，對面就是北門古城門，燈飾由百盞小燈籠所布置而成，上方有許多猜燈謎的簡體字與繪圖，晚上亮燈之後五彩絢麗，閃閃發光。



上海市台辦聯絡處長徐皓、台辦秘書處長邢彤、台辦新聞處長陳小勇、文旅局辦公室副主任程農、文旅局丁小榮等8位來台參與台北燈 節。台北市政府方則由蔣萬安率隊，帶領副市長李四川、觀光傳播局長王秋冬、文化局長蔡詩萍、教育局長湯志民、警察局長張榮興、參事楊慶輝、發言人殷瑋等，以及國民黨台北市議員秦慧珠與會相見。



蔣萬安晚間6點多主持燈節開幕式後，一路逛到最終站、北門的上海燈區，與已在場等候的徐皓等人見面，互動十分融洽。



蔣萬安與徐皓握手、寒暄，蔣說去年赴上海參加雙城論壇有與徐皓等人見過面，很開心這次來台北欣賞燈節。徐皓則說，謝謝台北市政府安排得很好，這次他們是8人來，除了有上海市台辦，還有上海市文化和旅遊局，來4天3夜，上海彩燈是文旅局所設計製作，歡迎更多朋友來看看。



蔣萬安隨後陪徐皓等人欣賞上海彩燈，看看燈籠上的燈謎，談笑風生，眾人大合影，蔣萬安再次謝謝徐皓等人，雙方道別。

