台北燈節　蔣萬安與上海官員共賞絢麗彩燈

台北市長蔣萬安與上海市台辦聯絡處長徐皓等人相見歡，共賞上海彩燈。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月18日電（記者 張穎齊）台北燈節17日正式登場，上海市燈區位於台北市北門一帶，上海市文化和旅遊局表示，這次繪製的上海彩燈“visit shanghai”，繪出雙城深情厚誼，其中手繪的燈籠也表達了兩岸青少年同傳文化的美好心願。



上海代表團17日抵達台北市上海燈區，與台北市長蔣萬安率隊見面。上海方有上海市台辦聯絡處長徐皓、台辦秘書處長邢彤、台辦新聞處長陳小勇、文旅局辦公室副主任程農、文旅局丁小榮等共8人。台北市政府方則由蔣萬安帶領副市長李四川、觀光傳播局長王秋冬、文化局長蔡詩萍、教育局長湯志民、警察局長張榮興、參事楊慶輝、發言人殷瑋等人，以及國民黨台北市議員秦慧珠相見。



上海市文旅局表示，上海市參加2024台北燈節友好燈區台北西區，龍年新春之際，由上海市台辦和上海市文化旅遊局聯合製作的燈彩“visit shanghai”亮相，用絢麗的光影藝術為台灣遊客送上新春的祝福。這是繼2016年以來，上海市連續第9年以送燈響應的方式參與台北燈節。近10年來，上海與台北雙城交流往來不曾間斷，雙方合作培育出了“微遊雙城”等深受兩地市民歡迎的品牌活動，交流成果不斷走向深化。



上海市文旅局說，“visit shanghai”開啟新年精彩，2024年“台北燈節”回到台北西區舉辦，“上海彩燈”也回到在中華路與忠孝西路轉角的老展位與台灣遊客見面。今年的燈彩以“visit shanghai”為主題，整體採圓形鋼結構，裝飾LED霓虹燈帶和200多盞燈籠，燈景變換象徵紅火的節日氣氛、興旺、輝煌和崇高。



中央大燈籠呈現上海風貌“建築可閱讀、街區宜漫步、城市有溫度”，周邊小燈籠則以燈謎及詩文、青年書畫的形式呈現，讓遊客在City walk中感受多彩的上海的同時，也能有元宵節慶互動體驗：白玉蘭、梧桐樹、黃浦江、蘇州河、武康大樓、豫園、城市天際線等，中西文明在此彙聚。

