呂玉玲語中評：善意溝通才能解決兩岸問題

國民黨“立委”呂玉玲。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園2月18日電（記者 盧誠輝）中國國民黨“立委”呂玉玲接受中評社訪問表示，現在台商都很恐慌，因為民進黨繼續執政，未來包括ECFA（兩岸經濟合作架構協議）、區域經濟與關稅稅務等問題，都讓台商與新住民很不放心，希望兩岸要用對話來取代對抗，彼此善意溝通才能有效解決兩岸問題。



呂玉玲，中原大學商學院企業管理系碩士，4連霸“立委”，曾在原桃園縣中壢市公所工作達15年，2012年首次代表國民黨參選桃園市第五選區（平鎮區、龍潭區）“立委”就順利當選，後連任2屆“立委”，2024年再以近9萬票（43.88%）當選。



兩岸交流可以平等互惠！呂玉玲認為，兩岸一定要有對話溝通，才能讓兩岸交流更加順利，如果民進黨政府不願與大陸對話溝通，那就讓民間自己來互動，不要關起門來，拒人於千里之外，尤其在賴清德當選後，台商更加恐慌，大家都很擔心民進黨繼續執政會讓兩岸關係變得更糟。



針對民進黨政府在春節前突然宣布赴陸旅行團喊卡一事，呂玉玲認為實在非常不應該，她說，民進黨政府或許是為了騙選票，主動在去年11月選舉前宣布要解除赴陸旅行團的禁團令，當時讓台灣許多旅行業者都歡天喜地的準備迎接疫情過後的旅行業春天，沒想到選後民進黨政府的態度卻180度大轉變。

