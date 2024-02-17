王毅會見歐盟外交與安全政策高級代表博雷利

中評社北京2月17日電／據外交部網站：當地時間2024年2月16日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在出席慕尼黑安全會議期間應約會見歐盟外交與安全政策高級代表博雷利。



王毅說，世界局勢變亂加劇，不確定性不穩定性明顯增多，中歐作為世界上的穩定力量，應攜手共同應對挑戰。近段時間，中歐恢復各層級交往，取得積極成果。雙方要尊重彼此核心關切，堅持夥伴關係定位和合作共贏主基調，籌備好新一次中歐領導人會晤，充分發揮戰略、經貿、綠色、數字等各領域對話機製作用，加強應對氣變、人工智能等合作，打造人文交流亮點，為雙方人員往來提供更多便利，推動中歐全面戰略夥伴關係不斷向前邁進。



博雷利表示，中國的發展令人欽佩，符合歷史的邏輯。歐中關係發展良好，雖存在競爭，但能夠也應當加強合作。我支持歐中關係發展，支持歐中正常經貿往來，主張管理好雙方分歧，反對同中國“脫鈎”。歐盟將繼續奉行一個中國政策。願同中方加強多邊事務協作，共同應對氣變等全球挑戰。



王毅表示，中歐都倡導多邊主義，我們願同歐盟一道，推進平等有序的世界多極化，使每個國家都在全球多極體系中有自己的位置，促進普惠包容的經濟全球化，把合作的蛋糕做大，實現共同發展和繁榮。



雙方還就烏克蘭危機、加沙衝突等交換了看法。