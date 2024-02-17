王毅會見法國外長塞茹爾內

中評社北京2月17日電／據外交部網站：當地時間2024年2月17日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在出席慕尼黑安全會議期間應約會見法國外長塞茹爾內。



王毅說，當前中法關係保持良好發展勢頭。前不久，兩國隆重慶祝中法建交60周年。60年前，中法衝破冷戰堅冰、率先實現建交，推動了國際格局向對話合作的正確方向演進。面對冷戰思維卷土重來、陣營對抗危險上升，中法作為具有全球影響的獨立自主大國，應加強對話合作，共同致力於塑造一個和平穩定、平等有序的多極世界格局，以積極向上的姿態開啟中法關係下一個60年。



王毅表示，中方願同法方保持高層往來，籌備好戰略、經濟財金、人文三大高級別對話新一次會議，加強議會交往。以中法建交60周年和文旅年為契機，打造人文交流新熱潮，增進兩國人民相互瞭解和友誼，增加直航數量，便利人員往來。中方支持法方辦好巴黎奧運會。中法務實合作成果豐碩，雙方要加強對接，進一步釋放合作潛力，歡迎法方繼續用好“從法國農場到中國餐桌”機制，推動更多法國優質農產品出口中國。希望法方為中國企業在法發展提供公平、透明、良好的營商環境。中法都支持多邊主義，應相互支持對方提出的多邊倡議。希望法方為中歐關係健康穩定發展發揮建設性作用。



塞茹爾內表示，法中迎來建交60周年具有重要意義，法方願以此為契機加強高層往來，拓展經貿、人文、旅遊、新能源、應對氣變、保護生物多樣性等各領域合作。法方重申堅持一個中國政策，將繼續堅持戰略自主，反對“脫鈎斷鏈”。



雙方還就一系列國際和地區議題交換了看法。