秦慧珠：台北與上海維持友誼不易 盼能持續

左起台北市議員秦慧珠、上海市台辦聯絡處長徐皓。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月18日電（記者 張穎齊）台北燈節17日登場，台北市長蔣萬安與上海代表團相見歡，國民黨台北市議員秦慧珠也與會。秦慧珠接受中評社訪問表示，在民進黨執政下，兩岸關係緊張，僅剩台北市與上海市維持友誼關係，她期待雙城能夠持續這份良好的互動。



上海市參與台北燈節始於2016年，至今已是第九年，今年的上海燈區設於台北市北門一帶。蔣萬安在主持燈節開幕式後便轉往上海燈區，與上海市台辦聯絡處長徐皓等人相見，曾多次參與台北、上海雙城論壇的秦慧珠也與會，老朋友見面，格外熱絡。



秦慧珠，籍貫山東省桓台縣，中國文化大學中國文學博士、台灣大學政治學碩士，曾任2屆“立委”、任務型“國大代表”、台北縣觀傳局長、中國文化大學助理教授、聯合報主編、6屆台北市第三選區（松山、信義）議員。屬軍系的國民黨黃復興黨部。



秦慧珠表示，她與徐皓認識20多年、快30年，這次上海團來台低調，因陸委會管制了整個行程，台北市政府也不想在這段時間內出什麼狀況，身為接待單位，報請陸委會同意，低調接待。



秦慧珠說，自從國民黨前台北市長郝龍斌與上海市締結雙城論壇情誼起，上海方連續9年都有贈送彩燈給台北市，去年是蔣萬安上任第一年，上海燈區在東區龍門廣場，造型比較古典；今年的上海燈區在西區北門，比較大氣、有現代感，徐皓向蔣萬安介紹主燈上面的內容，包括上海的東方明珠等，還有最新、最高的大樓，以及上海市花玉蘭花。

