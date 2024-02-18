李奇嶽語中評：禁團客赴陸惡意堆疊懲罰業者

李奇嶽除了是中華優質旅遊發展協會理事長外，也是創新旅行社董事長。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月18日電（記者 張嘉文）台官方在春節前突然宣布赴陸旅行團喊卡，引來一片嘩然，中華優質旅遊發展協會理事長、創新旅行社董事長李奇嶽向中評社表示，以團費一人約3萬元台幣，每年約200萬人組團赴陸旅遊來計算，蔡政府這一禁令，如果後續的轉單效應不順利，恐怕會讓旅行業和航空業損失至少600億元。



李奇嶽說，民進黨政府宣布這一個禁令，擺明了就是要和大陸硬碰硬，不但是惡意堆疊，且懲罰到的是台灣的業者，拿旅行業開刀，等於是和人在外面吵架，回家卻打自己小孩出氣，很沒有道理。



台官方原定3月起開放赴大陸團體旅遊，不少旅行業者推出相關遊程攬客，但台“觀光署”7日發出公告臨時喊卡，以大陸迄未開放陸方團客來台等情勢變化為由，要求即日起停止招攬赴陸旅行團。今年3到5月底已招攬成團的部分，仍可出團，6月1日之後的團體不能出團。



李奇嶽接受中評社訪問時對此表示，民進黨政府的理由是大陸沒有釋出善意，即便如此，表達不滿的方式有很多種，但沒有必要拿旅行業開刀，之前新冠疫情三年多來，觀光業一直是處於海嘯第一排的受災戶，好不容易疫情過去有望重回榮景，卻又被民進黨政府拿來祭旗，當成開刀的對象，讓業者都不知所措。

