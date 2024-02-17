台北燈節熱鬧開幕　龍躍光城、萬人擠爆

台北市長蔣萬安與來賓合影。（照片；台北市政府提供） 中評社台北2月17日電（記者 張穎齊）2024台北燈節於17日晚上在西門地區揭幕，由台北市長蔣萬安與現場民眾共同點亮高達3層樓高的主燈“城現光龍”，三大展區自即日起到3月3日每天晚上5時到10時全區亮燈，除了精彩的主燈秀及多元燈飾，還有舞台表演及街頭藝人，為台北帶來熱鬧的節慶氛圍，友好城市的外賓也來共襄盛舉，萬名民眾湧入嗨翻。



蔣萬安表示，今年台北燈節有別以往，時間拉長至1個月，並結合在地商圈、店家，希望吸引更多市民朋友，帶來商機、活絡地方經濟。另外，今年也是台北建城140周年，透過燈飾展出，呈現台北市的悠久歷史，以及城市的多元、包容與創新，歡迎所有朋友在3月3日前攜家帶眷來欣賞非常精彩的台北燈節、品嘗美食小吃。



今年台北燈節的主燈“城現光龍”位於“西門展區”捷運西門站出口，結合科技、工藝和聲光互動呈現光之龍王，主燈秀自晚上6時到10時、每30分鐘展演1次。“魚躍西門”位於捷運西門站1號及6號出口上方，從“小小鯉魚突破重重阻礙躍過龍門終獲成功”為設計概念，鼓勵所有年輕人奮力追逐夢想；以古代的神獸甪端（讀音”路端”)為主形象的“光年獸”，可愛的形象、靈動的LED眼睛與動態燈光展演傳達平安與祝福。



中華路展區北側亦展出16個友好城市燈組，為所有賞燈旅客帶來多元文化盛宴。以北門作為中心點的“北門展區”，有透過古城門結合光雕與投影技術的“北門映像”，從光影開始、自然人文、趣味台北、運動、藝術流行、未來台北等不同主題，光雕投影還有互動體驗。



2024台北燈節首創九小龍巡遊燈組，將傳說中的龍生九子(囚牛、睚眥、 嘲風、蒲牢、狻猊、霸下、狴犴、負屓、螭吻)以童趣可愛的風格呈現。九小龍會巡遊穿梭在三大展區街道，歡迎民眾2月18日到29日間到展區捕捉九小龍身影。另外台北市政府觀光傳播局為吸引更多旅客前來台北旅遊，賞燈推出“全民猜燈謎抽機票”活動，猜對所有燈謎即可參加抽獎，有機會獲得台北東京雙人來回機票。