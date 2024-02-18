中評鏡頭：桃園龍潭元宵點燈　迎古董接財神

桃園龍潭元宵藝術燈海暨迎古董接財神活動17日晚間舉行開幕點燈儀式。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園2月18日電（記者 盧誠輝）2024桃園龍潭元宵藝術燈海暨迎古董接財神活動17日晚間舉行開幕點燈儀式，中國國民黨桃園市副市長蘇俊賓表示，龍潭燈會的主題為“黃龍升天，有求必應”，是以龍潭傳說中的“黃龍”為靈感，而龍潭也是全台在地名中有“龍”的行政區中歷史最悠久的。



蘇俊賓17日晚間到桃園市龍潭區的龍潭觀光大池出席元宵燈會點燈儀式，包括國民黨“立委”呂立玲、國民黨桃園市議員劉熒隆、民進黨桃園市議員張肇良、桃園市政府客家局副局長饒佳汶和龍潭區長黃世琪等人都到場共襄盛舉。



蘇俊賓指出，桃園市今年共有3個燈會，分別為“靚靚楊梅”、“桃園燈會”與“龍潭元宵藝術燈海”，今年適逢龍年，龍元宮剛好迎來200周年，桃園市府特別在龍潭大池為民眾帶來視覺饗宴，讓龍潭得以成為桃園的文化首都，保存歷史的風貌。



蘇俊賓強調，龍潭燈會對傳統的堅持做得最好，他感謝龍元宮及市府團隊將日本昭和年間就存在的“迎古董接財神”文化給傳承下來，也代表龍潭先人的幽默跟智慧，而現今結合廟會和藝術燈海，是台灣最精彩也最值得一看的燈會。



龍潭區公所表示，“龍潭元宵藝術燈海”從即日起持續展出至3月3日，每周六、日晚間7點至10點，每個整點都會呈現絢麗燈光秀；“接財神”活動則將於2月24日在龍元宮周邊舉行，包含神巡客庄、千人擲筶比賽、元宵祈福鑽轎底迎財寶、迎財神繞境、迎母金補財庫等活動；而“迎古董踩街嘉年華”活動則將於2月25日下午2點舉行，共計有30個隊伍參加，歡迎市民一同前來歡慶元宵。