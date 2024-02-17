台官方解釋禁團令法源　黃國昌狂轟硬拗

黃國昌。(中評社 資料照) 中評社台北2月17日電／台官方頒布旅行社組團赴陸的禁團令遭質疑沒有法源依據，“交通部”觀光署稍早回應，禁團令是依據“發展觀光條例”以及“旅行業管理規則”辦理。民眾黨“立委”黃國昌今晚在臉書發文炮轟，民進黨政府還記得“法治國原則”嗎？“看守內閣”現在是把“治國”當成兒戲嗎？“如此的硬拗，真的令人噴飯。”



擁有美國康乃爾大學法學博士學位、律師資格的黃國昌說，今天早上“行政院長”陳建仁率領“行政院”團隊到黨團禮貌性拜會，他特別針對近日以來引發民怨沸騰的“中國大陸旅行禁團令”法律基礎究竟為何，提醒陳院長，“我國”是民主法治“國家”，針對限制人民權利的行政行為必須有法律授權基礎，“交通部”、陸委會應妥善向社會大眾說明。



黃國昌指出，雖然陳建仁說回去會盡快瞭解，但看完稍早“交通部”回覆黨團的公文和觀光署對外發布的新聞稿，真的令人失望透頂。



黃國昌指出，“交通部”回覆黨團的公文以2020年政府因應Covid－19所頒布的禁團令作為說明，強調迄今未解除禁團令。這種說法，他早上已經說過，根本禁不起檢驗，“中央疫情指揮中心”都早已解編、Covid－19也早已降為第四類法定傳染病，“交通部”到底在說什麼？法源基礎何在？說清楚很難嗎？



黃國昌說，或許是意識到前開說法根本禁不起檢驗，傍晚“交通部”觀光署又匆匆發布新聞稿，以《發展觀光條例》第53條第1項、《旅行業管理規則》第49條第19款，做為禁團令的法律基礎，認為組團赴陸之經營行為“損害國家利益”。



“如此的硬拗，真的令人噴飯。”黃國昌指出，《發展觀光條例》第53條第1項係以不確定的法律概念作為違反評價規範之事後處罰依據，如何作為主管機關發布禁止命令之依據？“交通部”援引《旅行業管理規則》第49條第19款，更是讓人深感不知所云。



黃國昌痛斥，依法行政很難嗎？民進黨政府還有把“法治國原則”放在眼裡嗎？如此重大的政策限制人民基本權利，造成人民嚴重的損失，政府先是法律基礎說不清楚，之後說法又一日數變，“看守內閣”現在是把“治國”當成兒戲嗎？陳建仁昨天的自省是出自真心，還是只是在演戲？



他說，更可笑的是，民眾黨柯文哲先前質疑禁團令的法律基礎，要求政府講清楚。民進黨“立委”鍾佳濱馬上出來潑糞，宣稱禁團客赴陸是基於《兩岸人民關係條例》，大酸柯沒有把《兩岸人民關係條例》放在腦袋裡才會有這樣的論述。“請問民進黨鍾大委員，您到底是根據《兩岸人民關係條例》的哪一條，可以說清楚嗎？現在被‘行政院′洗臉成這樣，要不要出來道歉？”