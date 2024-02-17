以色列高調威脅地面進攻拉法有何考量？

中評社北京2月17日電／連日來，以色列連續襲擊加沙地帶南部城市拉法及周邊地區。繼12日軍事行動造成上百人死亡後，以軍16日又對拉法實施空襲，造成至少11人死亡。以色列針對拉法的軍事行動引發國際社會廣泛擔憂。與此同時，以色列在北部與黎巴嫩真主黨的衝突也在加劇。



新華社報導，在國際輿論和地區軍事壓力下，以色列仍高調宣稱將對拉法發動地面進攻。對以色列來說，攻打拉法要實現什麼目標？其背後有哪些考量？



拉法為何重要



自去年10月7日新一輪巴以衝突爆發以來，以軍在加沙地帶由北向南發動地面攻勢，目前戰火“燒”至最南端的城市拉法。以總理內塔尼亞胡反覆強調，以軍終將對拉法展開地面進攻。以國防部長加蘭特16日說，以色列正對地面進攻拉法“制定詳細計劃”。



以色列總理辦公室此前已表示，不殲滅巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）在拉法駐紮的4個營，就不可能實現清除哈馬斯的目標。此外，有分析認為，以色列意圖“決戰”拉法，其重要原因是想奪回費城走廊。



費城走廊是指在加沙地帶與埃及邊界延綿14公里的狹長地帶。根據1979年埃及和以色列簽訂的和平協議，這一地帶被定為由以軍控制和巡邏的緩衝區。2007年，哈馬斯獲得加沙地帶控制權，進而控制費城走廊。



內塔尼亞胡曾多次表示，以色列必須控制費城走廊，以確保加沙地帶在戰後保持非軍事化。以色列國家安全研究所高級研究員科比·邁克爾說，以方認為費城走廊是哈馬斯走私武器的通道，“不進攻拉法，戰爭不可能結束”。

