青年民建聯就財政預算案提八項建議

青年民建聯到政府總部請願，就財政預算案提出建議（中評社 盧哲攝） 中評社香港2月18日電（記者 盧哲）香港特區新一年度財政預算案將於2月28日公布。青年民建聯17日到政府總部請願，就財政預算案提出包括設立償還學生貸款扣稅安排、代繳DSE考試費、增加應用學位課程、制訂“人力供應短缺”清單、增加進修資助及優化制度、推出電子運動券、提高子女免稅額，及設立聘請外傭開支扣稅額等八項建議。



當日，青年民建聯主席、中西區區議員施永泰，多位青年民建聯副主席包括屯門區區議員鍾健峰、南區區議員劉毅、沙田區區議員陳壇丹、灣仔區區議員穆家駿及青年民建聯副秘書長何宇到政府總部門外請願。



青年民建聯對2024至2025年度財政預算案提出八項建議。包括：設立償還學生貸款扣稅安排，以減輕青年人的稅務負擔，金額上限建議為15000元；代繳DSE考試費，即為參加二零二三至二四年度香港中學文憑考試的學校考生代繳考試費。



青年民建聯建議，政府應該積極增加應用學位課程。在制訂“人力供應短缺”清單方面，青年民建聯建議，在新一輪人力資源推算中，主動檢視不同行業的人力供應與需求情況，並因應相關推算結果為人手短缺的工種制訂短、中、長期的人力發展政策。青年民建聯認為，政府應制訂“人力供應短缺”清單，規劃哪些行業應引入人才，哪些應加強本地培訓。作為配合，政府應主動與大學或高等院校合作，以便各專上院校能在設計課程、制訂大學學額種類及名額時能作更佳的配合，提升年青人的就業能力。



同時，建議增加進修資助及優化制度，青年民建聯認為政府應將持續進修基金加碼至三萬元，並進一步增加與職場技能及最新數碼知識相關的課程。



另外，青年民建聯還提出推出電子運動券、提高子女免稅額、設立聘請外傭開支扣稅額等建議。



青年民建聯主席施永泰表示，建議包括讓香港青年減少教育相關費用負擔及減輕育兒壓力等方面，希望建議能夠讓香港青年實現多元化的發展。“無論是正在就學的青年或正準備組織家庭的年輕人都能夠藉著上述措施減輕生活成本，令年輕人更容易達到他們的目標，成就他們的理想。”