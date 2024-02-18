快評：上海參與台北燈節　雙城持續累積善意

中評社快評/台北燈節1月17日登場，上海市連續九年參與，今年在台北市北門一帶設置上海燈區。上海市台辦聯絡處長徐皓率市台辦秘書處長邢彤、台辦新聞處長陳小勇、文旅局辦公室副主任程農、文旅局丁小榮等共8人出席燈節；台北市長蔣萬安帶領副市長李四川、觀光傳播局長王秋冬、文化局長蔡詩萍、教育局長湯志民、警察局長張榮興、參事楊慶輝、發言人殷瑋等人，以及國民黨台北市議員秦慧珠，與上海來賓見面，雙方相見歡，互動熱絡。



上海市參與台北燈節始於2016年，今年是第九年以送燈響應的方式參與台北燈節。今年的燈彩以“visit shanghai”為主題，整體採圓形鋼結構，裝飾LED霓虹燈帶和200多盞燈籠，燈景變換象徵紅火的節日氣氛、興旺、輝煌和崇高，用絢麗的光影藝術為台灣遊客送上新春的祝福。中央大燈籠呈現上海風貌“建築可閱讀、街區宜漫步、城市有溫度”，周邊小燈籠則以燈謎及詩文、青年書畫的形式呈現，讓遊客在City walk中感受多彩的上海的同時，也能有元宵節慶互動體驗：白玉蘭、梧桐樹、黃浦江、蘇州河、武康大樓、豫園、城市天際線等，中西文明在此彙聚。



近10年來，上海與台北雙城交流往來不曾間斷，雙方合作培育出了“微遊雙城”等深受兩地市民歡迎的品牌活動，交流成果不斷走向深化。上海參與台北燈節是雙城持續累積善意的重要一環。在兩岸關係持續緊張的氛圍下，這種雙城文化交流更為難得，也更具意義。

