國台辦：台方應給遇難人員家屬一個交代

中評社北京2月18日電／據大公報匯總，據新華社報導：國台辦發言人朱鳳蓮17日表示，2月14日發生的台灣方面粗暴驅離大陸漁船致兩名漁民遇難惡性事件，引起大陸各界強烈憤慨，嚴重傷害兩岸同胞感情。



朱鳳蓮表示，海峽兩岸同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。兩岸漁民自古以來在廈金海域傳統漁場作業，根本不存在所謂“禁止、限制水域”一說。大陸方面對台灣同胞充滿善意，但對台方無視大陸漁民生命財產安全的行徑也決不容忍。台方應盡快放船放人，做好善後工作，查明事實真相並嚴肅處置相關責任人，給遇難人員家屬和兩岸同胞一個交代。大陸方面保留採取進一步措施的權利，一切後果由台方承擔。



據中通社此前報導：一艘大陸快艇14日在金門海域遭台海巡隊追趕，快艇在躲避時不慎翻覆，船上4人落海被台海巡隊救起送醫，其中2人不幸離世。台海巡部門稱，當天下午13時許，一艘大陸無船名快艇在金門附近海域“越界捕撈”，遂對其採取“驅離”行動，執法過程中大陸快艇不慎翻覆，4名大陸籍船員落海，海巡隊立刻實施搜救。經台海巡隊搜救，2名快艇船員被救起，另2名船員落海失去意識，被尋獲時已失去呼吸心跳，送醫後搶救無效離世。台海巡部門稱，除非有意碰撞或海象較差，“驅離”大陸漁船釀人員死亡十分罕見；涉案人船已由金門海巡隊帶回調查，已通過相關渠道聯繫2名離世船員陸方家屬。



據台媒報導，4名船員非福建籍漁民，是四川、貴州人到福建打工，彼此並不熟悉，福建泉州台辦多次致電金門縣政府關心瞭解此事，希望還原事件始末。