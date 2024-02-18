泰國前總理他信獲假釋　今日出獄

泰國前總理他信獲假釋並於18日出獄。圖為他信於去年8月22日回國時向外界致意。（圖源：法新社） 中評社北京2月18日電／據大公報消息，據路透社報導：泰國總理賽塔17日宣布，日前獲准假釋的前總理他信（Thaksin Shinawatra）周日出獄。泰國懲教署則指，他信獲釋後不需佩戴電子監控手環。



司法部長塔威13日透露，由懲教署提供假釋建議名單已通過司法部假釋委員會審議，74歲的他信是獲准提前釋放的930名囚犯之一。根據《懲戒法》第52條，囚犯須服刑至少半年或完成三分之一刑期，剩餘刑期不能超過10年，方可獲准假釋。塔威稱，他信此前獲刑1年，目前已服刑超過6個月。其患有嚴重疾病，年齡超過70歲，符合假釋條件。賽塔早前表示，他信獲釋的做法符合懲教部門定下的法規。



不過，報導指，他信仍可能面臨進一步的法律麻煩，因為檢察官正在考慮指控他在2015年接受媒體採訪時，其言論涉及侮辱君主制。他信獲假釋也引起反對派不滿，在野前進黨黨魁查泰瓦指，他信重獲自由後若重新參與政治，泰國會出現“兩個總理”局面。有分析認為，他信的女兒貝東丹現時是執政為泰黨黨魁，可能會取代賽塔出任總理。



他信從2001至2006年擔任泰國總理，2006年遭軍方政變推翻，其後捲入貪污案被起訴，2008年起長期流亡海外。他信於去年8月22日由新加坡返回曼谷，被法院裁定涉貪和濫權等三項罪名成立，判監8年。他信服刑首晚因胸痛被轉移到警察醫院，後獲泰王哇集拉隆功特赦減刑至1年。



（來源：大公報）