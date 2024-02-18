﻿特朗普涉財務欺詐罪成　重罰3.55億美元

特朗普名下位於美國紐約曼哈頓市中心的特朗普大廈。（圖源：美聯社） 中評社北京2月18日電／據大公報消息，綜合CNN、法新社報導：美國前總統特朗普又遭遇司法重挫。當地時間16日，紐約曼哈頓法院對特朗普涉嫌財務欺詐民事案作出宣判，判處特朗普罪名成立，被判罰款3.55億美元（約27.7億港元），並被禁止三年內不得在紐約從事業務。特朗普團隊表示，判決不公，將會提出上訴，並稱這是“政治迫害”。面對天價罰單，有美媒報導指，特朗普作為紐約房地產大亨的日子，可能已經到了盡頭。



根據判決書，特朗普等人被指控在2011年至2021年期間，為了借到更多資金和以更低利率融資，而誇大自己的淨資產，向會計師提供虛假財務數據，構成欺詐，相關財務數據差異達22億美元。經過三個月的審理之後，主審法官恩戈隆在當地時間16日作出裁定，要求特朗普以及特朗普集團支付3.55億美元的罰款，還禁止他及與其相關的9家機構和企業3年內不得從紐約州註冊的金融機構申請貸款，特朗普3年內亦不得在紐約州企業擔任負責人。



特朗普的兩個兒子埃裡克和小唐納德同為本案被告，法官下令兩人各支付400萬美元罰金，且兩年內不得在紐約州企業任職。據檢方透露，包括利息在內，所有被告總罰款約為4.5億美元（約35.1億港元）。



法官在判決書中嚴厲批評特朗普等人，“完全缺乏悔改和悔意，近乎到了病態的地步。他們反而採取一種‘不見、不聞、不言’的態度。”



特朗普批拜登政治迫害



由於此案是民事而非刑事案件，特朗普無牢獄之災，但禁止特朗普在紐約經商，形同判處他的企業“死刑”。該判決公布後，特朗普方面表示將提起上訴。



特朗普否認有不當行為，指控民主黨搞政治報復，聲稱拜登是幕後推手，稱拜登把官司“當作武器來對付民調遙遙領先的政敵”。他還形容法官恩戈隆是“卑鄙的家夥”，指控這宗財務欺詐案涉“干預選舉”和政治迫害。長子小唐納德也在社交媒體平台聲稱“政治信念”早已決定官司結果，而不是案件事實。

