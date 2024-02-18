第十四屆全國冬季運動會隆重開幕

中評社北京2月18日電／據新華社報導，2月17日，第十四屆全國冬季運動會在內蒙古自治區呼倫貝爾市開幕。國務委員諶貽琴出席開幕式並宣布開幕。



17日晚，內蒙古冰上運動訓練中心速度滑冰館內充滿著青春活力和歡聲笑語。20時，冬運會開幕式開始，分為開幕儀式、文體展演兩大部分。開幕儀式上，內蒙古自治區黨委書記孫紹騁致歡迎詞，國家體育總局局長高志丹致開幕詞。開幕式由內蒙古自治區政府主席王莉霞主持。



20時36分，國務委員諶貽琴宣布：中華人民共和國第十四屆冬季運動會開幕！全場響起熱烈掌聲。



隨後，主題為“燃情冰雪 築夢北疆”的文體展演拉開帷幕。文體展演包括序篇《共同的家園》、主篇章《山河共錦綉》《冰雪共相約》《攜手共奮進》和尾聲《共同的未來》，展演將中國風範、民族特色、北疆韵味、運動活力通過科技手段創意呈現，在傳承與創新的碰撞下，展現了草原文化、冰雪文化和民族文化的多彩魅力。



本屆冬運會是歷屆全國冬運會中規模最大、項目最多、標準最高的一屆。除內蒙古各賽區外，部分比賽項目在北京延慶、河北張家口北京冬奧會場館舉辦，共有來自31個省區市、新疆生產建設兵團、港澳地區的35支代表團3000餘名運動員參加競技體育和群體項目的比賽，在8個大項、16個分項、180個小項上展開角逐。