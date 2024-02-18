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中共代表團訪問俄羅斯
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2024-02-18 10:04:40
中評社北京2月18日電／據新華社報導，2月14日至17日，中央黨校（國家行政學院）分管日常工作的副校（院）長謝春濤率中共代表團訪問俄羅斯，參加統一俄羅斯黨舉辦的“共同抵制新殖民主義”國際政黨論壇創立大會有關會議並發言，與俄方及參會各國政黨領導人深入交流，廣泛宣介習近平新時代中國特色社會主義思想，表示中國共產黨願同世界上一切進步力量攜手合作，落實“三大全球倡議”，共同維護國際公平正義，為推動構建人類命運共同體積極貢獻政黨力量。
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