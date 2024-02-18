山東聚焦高校建設工程招標採購領域突出問題

9月7日，山东省青岛西海岸新区弘德学校学生在大课间练习跳绳。（图片来源：新华社） 中評社北京2月18日電／據中央紀委國家監委網站報導，“通過建設工程招標採購領域突出問題專項整治，學校招標採購內部運轉和管控制度更加健全，廣大教職工知敬畏、存戒懼、守底線意識進一步提高了。”這是山東省紀委監委第四監督檢查室工作人員近期到部分省屬本科高校開展調研時聽到的聲音。



山東省紀委監委第四監督檢查室負責統籌43所省屬本科高校的監督檢查工作，該室有關負責同志告訴記者，近年來山東省屬本科高校全面從嚴治黨成效明顯，政治生態持續向好，但在建設工程、物資採購等領域，腐敗和作風問題仍然易發多發。



為推動全省省屬本科高校全面從嚴治黨向縱深發展，營造良好的政治生態和風清氣正的教書育人環境，山東省紀委監委於2023年4月起，在全省部署開展省屬本科高校建設工程招標採購領域突出問題專項整治。



在精準發現問題上，山東省紀委監委第四監督檢查室對2020年以來省屬本科高校基建項目進行摸底，梳理出招標採購流程中易被插手、干預的關鍵節點，形成了3個方面7項整治重點，涵蓋領導班子和領導幹部不認真履行招標採購方主體責任、黨員幹部和公職人員利用職權或者職務上的影響違規插手和干預招標採購活動以及招標採購程序不合理、不規範造成學校利益損失等。



專項整治啟動後，立足職能定位，壓實黨委主體責任，各高校普遍成立由黨委書記、校長任“雙組長”的工作領導小組，加強對專項整治的組織領導，及時調度問題查擺、線索處置、整改落實、建章立制等情況。高校紀委嚴格履行監督責任，督促高校黨委、職能部門深入開展專項整治。高校通過自查自糾，共發現問題388項。



去年7月下旬至8月下旬，山東省紀委監委機關牽頭，教育、住建部門配合，組成8個督導檢查組，選取16所高校進行督導檢查，共抽查工程項目99個，發現問題144項，督導檢查組針對發現問題向學校黨委一對一進行反饋。



查辦案件是最有力的監督、最有效的震懾。據瞭解，山東省紀委監委對2018年以來本級處置的省屬本科高校領導幹部510件問題線索進行篩選研判，對其中6名省管幹部涉及工程領域招投標有關問題線索進行抽查核實，對37件問題線索開展“回頭看”，督促指導高校紀委對有關問題深入核查，依規依紀依法作出處理。