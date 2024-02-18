漢服巡游表演亮相威尼斯狂歡節

漢服巡游志願者與出席嘉賓合影。人民網記者 謝亞宏攝 中評社北京2月18日電／據人民網報導，2月13日，為期兩周的年度威尼斯狂歡節迎來最後一天，期間舉行了威尼斯大學孔子學院與蘇州絲綢博物館合作主辦的漢服巡游活動。



據介紹，這次參與巡游的服飾，是從蘇州絲綢博物館郵寄過來的，有融合蘇州絲綢元素的清麗典雅的傳統服飾，也有端莊大氣的宋錦新中裝。上午十點半，由22名中意志願者組成的漢服巡游隊伍從威大孔院向聖馬可廣場行進。志願者們身著不同朝代的漢服並配以精致的妝發，成為威尼斯街巷中一道靚麗的風景線，吸引了許多沿途民眾的目光。



隊伍到達聖馬可廣場後，活動正式開始。出席活動的中國駐米蘭總領事劉侃表示，活動為威尼斯狂歡節增添了中國文化元素，是不同文明交流互鑒的生動體現。威尼斯副市長瑪爾表示，感謝華人為當地社會發展所作貢獻，表示將進一步發展與蘇州的友好關係。



在悠揚的傳統音樂中，漢服走秀正式開始，穿著精美漢服的志願者們依次登上舞台，只見他們有的款步上場，內斂含蓄；有的則昂首闊步，自信從容。他們或手持團扇扶風輕搖，或手拿折扇瀟灑把玩，一扇一搖間，盡顯淑女之清麗，透露文人之才情；或提牡丹花籃，或持清冽臘梅，輕搖輕擺，生動演繹出古時女子的靈動與活潑；或翻閱書卷，或俯身行禮，時而微微側身，時而挑動衣袂，展現出古典之風韵。舞台上餘音繞梁，台下的觀眾完全沉浸在這段東方美學的時光之旅中。在志願者走下舞台後，觀眾們爭相與其合影。

