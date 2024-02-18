公安部：春節假期全國道路交通總體平穩有序

中評社北京2月18日電／據新華網報導，記者17日從公安部交通管理局獲悉，春節假期，全國公安交管部門緊緊圍繞保安全、保暢通這一中心任務，全警動員、全力以赴守護群眾平安出行，為歡度安定祥和的新春佳節創造良好道路交通環境。截至17日19時，全國道路交通安全形勢總體平穩有序，未接報重特大道路交通事故。



為確保春節假期道路交通安全，廣大交警輔警堅守崗位，緊盯交通流量集中、隱患風險突出的重點路段，狠抓源頭排查、重點整治、路面嚴管三個關鍵，嚴查酒駕醉駕、“三超一疲勞”等嚴重交通違法。長假期間，全國日均出動警力18.1萬人次、警車6.2萬輛次，啟動交警執法站4000餘個，設置臨時執勤點2萬餘個。



春節假期時間長，群眾駕車乘車出行集中，公路交通流量持續高位運行，從公安部交管局監測的73條高速公路700個重要通道節點流量看，與去年春節同期相比上升約20%。各地公安交管部門提前研判易堵路段，逐一制定組織疏導方案，強化部門區域警務協作，加強重點時段、重點路段、重要節點巡邏管控和指揮疏導，全力做好疏堵保暢工作。



預計至元宵節，各地自駕返程車流客流仍將持續保持高位，加之受寒潮天氣影響，全國大部地區將迎來新一輪降雨降雪降溫，對春運返程交通造成不利影響。公安部交管局提醒廣大駕駛人，自駕出行，要密切關注天氣變化和道路通行情況，合理規劃安排行程；要守法駕駛，切勿超速行駛、超員載客、疲勞駕駛，嚴禁酒駕醉駕；要文明禮讓，路口注意觀察、減速通過，遇有車輛緩行、交通擁堵等情況，依次排隊有序通行，不爭道搶行、不占用應急車道。



