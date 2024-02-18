龍行龘龘　春節假期促文旅經濟開門紅

中評社北京2月18日電／據新華社報導，春節期間，北京什刹海荷花市場熱鬧非凡。202.4米長、名為“蛟龍出海”的巨型龍燈繞湖盤旋，吸引了大量遊客觀賞拍照。金紅色的龍頭長須飛揚，栩栩如生。逛集市、看湖景，游人們在熱鬧歡騰中體驗年味。



62歲的北京市民王霞興奮地在龍燈前拍照。“聽說這裡有龍燈，我就過來看看，沒想到這麼長，太漂亮了！”她說，“龍是吉祥的象徵，期待龍年大家都龍馬精神！”



荷花市場附近，北京最古老胡同之一的煙袋斜街張燈結彩，人山人海。冰糖葫蘆、糖人、爆肚、驢打滾等各種特色美食琳琅滿目，大小店鋪門庭若市、人聲鼎沸。狹長街巷裡，各地遊客熙熙攘攘，歡笑聲、叫賣聲不絕於耳。歷史悠久的北京鐘鼓樓，樓上人頭攢動，樓下紅墻吸引眾多遊客打卡拍照。



這些熱鬧場景是中國春節火爆文旅市場的縮影。廟會大集人潮湧動、熱門景區門票售罄、酒店住宿一房難求……2024年春節迎來“8＋1”假期，民眾出游熱情高漲，各地景區景點迎來參觀熱潮，文旅市場實現“開門紅”。



春節前後，中國各地舉辦超3000項、數萬場次的文旅惠民活動，涵蓋文藝演出、非遺展演、藝術展覽、年貨集市、新春燈會等。豐富多彩的文旅活動，吸引人們“旅遊過年”。東北、京張地區及新疆等地的“冰雪游”，海南、雲南、廣東等地的“避寒游”熱度不減。



“‘旅遊過年’群體越來越多，‘提前訂’高峰較往年更早來到，‘南北互跨’的消費趨勢明顯。”美團有關負責人介紹，哈爾濱熱度不減，春節的提前預訂量遠高於全國大盤，三亞仍是春節熱門度假去處，西雙版納、北海為北方遊客過冬提供了更多選擇。



假期中，各地傳統民俗、非遺文化、都市休閑、數字體驗等文旅項目精彩紛呈。文旅深度融合，不僅營造春節歡樂祥和的氣氛，展現節日消費的澎湃動力，也展現底蘊厚重、多姿多彩、生機勃發的中國形象。

