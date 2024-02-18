2024年電影市場喜迎“開門紅”

中評社北京2月18日電／據新華社報導，每逢新春佳節，看一場年味十足的賀歲電影成為不少人的“必選項”。今年春節檔，電影市場十分火熱。截至2月17日13時50分，我國2024年春節檔票房已達到78.44億元，打破中國影史春節檔票房紀錄，電影市場迎來“開門紅”。



大年初四，孫女士帶著一家老小走進影院觀看電影《熱辣滾燙》。“春節前就看到了相關影片的宣傳，家人也很期待，所以我們早早買好了票。”孫女士說，每年春節和家人一起看電影，不僅增添了過年的儀式感，也增加了全家人的共同話題。



“今年春節檔上映的電影類型多樣，質量也比較均衡，能滿足不同觀眾群體的觀影需求，電影市場整體很紅火，影院上座率也比較高。”上海大學上海電影學院副院長張斌說，“其中排名靠前的《熱辣滾燙》《飛馳人生2》《熊出沒·逆轉時空》等幾部電影，評分也比較高，整體口碑好。”



從票房成績看，今年春節檔夠火熱。據燈塔專業版數據統計，今年春節檔總票房創新高，票房排名前四的電影分別為《熱辣滾燙》《飛馳人生2》《熊出沒·逆轉時空》《第二十條》，單片票房都超過10億元。



從節日氛圍感看，今年春節檔夠喜慶。不論是笑料管夠的《飛馳人生2》，還是合家歡動畫《熊出沒·逆轉時空》，都為這個新年帶來歡聲笑語。今年春節檔上映的影片中，不少涵蓋喜劇元素，提升了新春氛圍感。“高品質的影片拉動更多觀眾走進電影院，有些影迷多次觀影，在電影院裡‘歡笑過年’。”燈塔專業版數據分析師陳晉說。



從題材類型來看，今年春節檔夠生活。相比以往的春節檔，今年的影片類型少了歷史、科幻等題材，多了對現實社會與個人命運的關注，多部影片聚焦現實主題，以貼近生活的溫暖講述引發觀眾們對當下熱點話題的思考。“比如《熱辣滾燙》講述主角如何找到自我，學會愛自己，其中‘想贏一次’的滾燙情感引起了觀眾的共鳴。”影視行業從業者寧昕說。



春節檔為2024年電影市場的發展開了一個好頭。燈塔專業版數據顯示，2月15日21時38分，2024年春節檔總場次（含預售）突破375萬場，刷新中國影史春節檔總場次紀錄。“從今年春節檔的表現來看，好電影不缺觀眾，能否不斷給觀眾提供高質量的電影，才是未來電影市場持續走熱的關鍵。”張斌說。



